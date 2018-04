Ludi Irac: Vodoinstalater koji je postao UFC-ova 'zlatna koka'

Ne gledam tu pileću kategoriju, reći će posprdno Mirko Filipović. Ali stvar je u tome da je Conor McGregor (29 godina) sa svojih 70-ak kilograma i 175 centimetara "zlatno pile" UFC-a. Barem je to bio godinama prije dok mu nisu oduzeli pojas i dok nije potpuno podivljao pa izrazbijao autobus s borcima koji nastupaju za vikend na UFC-u 223 u Brooklynu tražeći, valjda, obračun s Khabibom Nurmagomedovim. Pa završio iza rešetaka.

Je li poludio? Je li borac s nevjerojatnih 15 uzastopnih pobjeda u UFC-u, dok ga nije porazio Nate Diaz prije dvije godine, na nekakvim drogama? Ili ga je samo jednostavno prebacilo? Tko će ga znati, ali činjenica je da je ludi Irac na dobrom putu da UFC raskine ugovor s njime i da više nikad ne bori za pojas prvaka lake kategorije, kojeg je vratio pbijedivši u revanšu Diaza.

Dana White i Conor odavno su na ratnoj nozi. Verbalno šamaranje putem društvenih mreža, Conorovo hoće-neće braniti pojas prvaka... Traje to već neko vrijeme. Zašto ga se onda nije riješio ranije, pitate se? Zašto je šef UFC-a dopustio da mu sumanuti napad Conorova čopora na autobus praktički upropasti kompletan, unaprijed rasprodani event. Kojeg su, usput budi rečeno, jedva spasili nakon što je tjedan dana prije borbe zbog bizarne ozljede otkazao Tony Ferguson pa je kao protivnik neporaženog i superatraktivnog Khabiba Nurmagomedova uskočio prvak perolake Max Holloway...

Foto: PA Wire/Press Association/PIXSELL

Odgovor je vrlo jednostavan - Conor ima vojsku navijača u cijelom svijetu i donosi novac. I to ogroman novac. Neusporedivo veći nego naš Stipe Miočić, primjerice. Recimo, četiri od pet borbi s najvećim brojem pay per view pretplanika u povijesti UFC-a drži Irac. Samo od ulaznica na njegovim mečevima posljednjih godina UFC bi zarađivao više od osam milijuna dolara. Svaki put!

Mečevi s najviše pay per view pretplata - redom: 1. McGregor - Diaz druga borba (1,6 milijuna), 2. McGregor - Diaz prva borba (1,3 milijuna), 3. McGregor - Alvarez (1,3 milijuna), 4. Lesnar - Mir + St. Pierre - Thiago Alves (1,3 milijuna), 5. McGregor - Aldo (1,2 milijuna). Nije nikakva tajna da je UFC u ozbiljnim problemima što se pay per view pretplata tiče jer samo je jedan event prošle godine ušao u Top 20 UFC-a svih vremena, i to samo zato što se vratio legendarni St. Pierre na UFC-u 217 u Madison Square Gardenu protiv Michaela Bispinga.

Uostalom, vidjeli ste po Stipi Miočiću i njegovu tretmanu, kasnije i svađi s Dana Whiteom - kad šampion hrvatskih korijena nije dao da mu šef UFC-a stavi pojas nakon što je pobijedio Francis Ngannoua... Naprosto, UFC-u ne trebaju uzorni sportaši poput Stipe, ljudi koji poštuju suparnika i koje ne možete isprovocirati niti natjerati da vrijeđaju, provociraju i glume dvorsku ludu da bi privukli gledatelje u arenu. Dana White treba "luđake" poput Lesnara ili Conora htio on to priznati ili ne i zato je ovo što se dogodilo s McGregorom, koliko god blesavo zvučalo, zapravo najbolja moguća stvar za njegovu organizaciju - svi opet pričaju o UFC-u!

Nevjerojatan životni put prošao je inače Irac. Prije samo deset godina bio je siromašni vodoinstalater iz Dublina...

- Jednostavno, to nije bilo za mene. Ustajao sam u pet ujutro i hodao par kilometara po mraku i hladnoći da bi me neki tip kod kojeg sam radio pokupio na ulasku na autocestu. Tamo bih radio 12 sati na dan i opet natrag. Mrzio sam posao vodoinstalatera - rekao je jednom prilikom McGregor:

- Jednog dana odlučio sam da više jednostavno neću tako živjeti. Dao sam otkaz i odlučio loviti svoje snove, postati profesionalni MMA borac. Odlučio sam uspjeti jer se nisam vidio da, kao ostali momci na poslu, ustajem u zoru i radim ko mrav cijeli dan dok iscrpljen ne dođem doma i odem leći. I onda opet iznova...

Tajming je pogodio - ubrzo je počeo zarađivati više nego kao vodoinstalater u "Irish Ring of Truth" promociji u Dublinu, pa dao izraditi tetovažu na prsima po kojoj je postao prepoznatljiv. Prešao je 2013. u UFC, u ring je izlazio s irskom zastavom i malo po malo postao je - zaštitno lice UFC-a. Rekosmo, 15 pobjeda u nizu dok ga nije nakratko "razvlastio" Diaz.

Pa onda onaj boks-meč s Mayweatherom koji mu je donio minimalno 30 milijuna dolara, a vjerojatno i dvostruko više jer se ukupna zarada dijelila 70-30 posto u Mayweatherovu korist, a prodano je nevjerojatnih 4,5 milijuna pay per view pretplata po cijeni od 99 dolara.

Vodoinstalater je do 29. godine, dakle, postao multimilijunaš jer je od UFC-a, recimo, samo u uzvratu protiv Diaza dobio 3,09 milijuna dolara pa protiv Alvareza još dodatnih 3,59 milijuna - ukupno 39,542 milijuna dolara samo od borbi u UFC-u.

Stipe ili Daniel Cormier, recimo, koji će se 7. srpnja boriti za teškaški pojas toliki novac mogu samo sanjati.

Jednostavno - "prenormalni" su za Danu Whitea i UFC.