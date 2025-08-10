Ludnica u HNL-u! 'Pao' je crveni karton u svakoj utakmici 2. kola

Mario Tadić (Vukovar 1991), Denis Kolinger (Lokomotiva), Dejan Petrovič (Rijeka), Antonio Boršić (Varaždin) i Elvir Duraković (Gorica). Ova petorka zaslužna je za povijesni scenarij koji se dogodio u drugom kolu HNL-a.

Naime, prvi put u povijesti HNL-a (lige 10) je na svih pet utakmica u jednom kolu pokazan crveni karton. Zanimljivo, sve crvene kartone ovo kolo dobili su gosti, a gore spomenuta petorka će biti na hlađenju u sljedećem kolu.

Crveni kartoni u drugom kolu HNL-a:

Dinamo - Vukovar 1991 (Mario Tadić, Vukovar)

Istra 1961 - Lokomotiva (Denis Kolinger, Lokomotiva)

Osijek - Rijeka (Dejan Petrović, Rijeka)

Slaven Belupo - Varaždin (Antonio Boršić, Varaždin)

Hajduk - Gorica (Elvir Duraković, Gorica)