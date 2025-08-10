Obavijesti

NEVJEROJATNO

Ludnica u HNL-u! 'Pao' je crveni karton u svakoj utakmici 2. kola

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Zanimljivo, sve crvene kartone ovo kolo dobili su gosti, a Vukovar 1991, Lokomotiva, Rijeka, Varaždin i Gorica već moraju 'krpati' sastave zbog suspenzija

Mario Tadić (Vukovar 1991), Denis Kolinger (Lokomotiva), Dejan Petrovič (Rijeka), Antonio Boršić (Varaždin) i Elvir Duraković (Gorica). Ova petorka zaslužna je za povijesni scenarij koji se dogodio u drugom kolu HNL-a.

Naime, prvi put u povijesti HNL-a (lige 10) je na svih pet utakmica u jednom kolu pokazan crveni karton. Zanimljivo, sve crvene kartone ovo kolo dobili su gosti, a gore spomenuta petorka će biti na hlađenju u sljedećem kolu. 

Crveni kartoni u drugom kolu HNL-a:

  • Dinamo - Vukovar 1991 (Mario Tadić, Vukovar)
  • Istra 1961 - Lokomotiva (Denis Kolinger, Lokomotiva)
  • Osijek - Rijeka (Dejan Petrović, Rijeka)
  • Slaven Belupo - Varaždin (Antonio Boršić, Varaždin)
  • Hajduk - Gorica (Elvir Duraković, Gorica)

