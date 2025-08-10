Zanimljivo, sve crvene kartone ovo kolo dobili su gosti, a Vukovar 1991, Lokomotiva, Rijeka, Varaždin i Gorica već moraju 'krpati' sastave zbog suspenzija
Ludnica u HNL-u! 'Pao' je crveni karton u svakoj utakmici 2. kola
Mario Tadić (Vukovar 1991), Denis Kolinger (Lokomotiva), Dejan Petrovič (Rijeka), Antonio Boršić (Varaždin) i Elvir Duraković (Gorica). Ova petorka zaslužna je za povijesni scenarij koji se dogodio u drugom kolu HNL-a.
Naime, prvi put u povijesti HNL-a (lige 10) je na svih pet utakmica u jednom kolu pokazan crveni karton. Zanimljivo, sve crvene kartone ovo kolo dobili su gosti, a gore spomenuta petorka će biti na hlađenju u sljedećem kolu.
Crveni kartoni u drugom kolu HNL-a:
- Dinamo - Vukovar 1991 (Mario Tadić, Vukovar)
- Istra 1961 - Lokomotiva (Denis Kolinger, Lokomotiva)
- Osijek - Rijeka (Dejan Petrović, Rijeka)
- Slaven Belupo - Varaždin (Antonio Boršić, Varaždin)
- Hajduk - Gorica (Elvir Duraković, Gorica)
