Islanđani pogurali Hrvatsku u olimpijske kvalifikacije! Srušili Austriju i izbacili je iz polufinala

Hrvatska rukometna reprezentacija će vrlo vjerojatno igrati kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre! I to ne zbog plasmana na ovom Europskom prvenstvu, jer zauzet će tek 11. mjesto, što je najlošiji plasman od 2002., već zbog činjenice da se u polufinale nije plasirala Austrija.

Foto: WOLFGANG RATTAY

Hit prvenstva izgubio je od Islanda 26-24 u prvoj utakmici posljednjeg dana drugog kruga u Kölnu. U bizarnoj utakmici Island je krajem prvog poluvremena serijom 6-0 vodio 14-8, a onda početkom nastavka primio sedam golova zaredom i pao u minus 16-15. No do kraja utakmice Island je, unatoč crvenom kartonu Ellidija Snaera Vidarssona, došao do pobjede.

Sigvaldi Bjorn Gudjonsson bio je najefikasniji igrač utakmice s osam golova iz osam pokušaja, Aron Palmarsson dodao sedam, koliko i najbolji strijelac Austrije Tobias Wagner. Austrijancima nije pomoglo ni fenomenalno izdanje golmana Constantina Möstla koji je imao 20 obrana, 44 posto svih udaraca na gol je skinuo, dok su Viktor Gisli Hallgrimsson i Bjorgvin Pall Gustavsson zajedno imali 14.

Foto: WOLFGANG RATTAY

Izabranicima Gorana Perkovca ostaje gorak okus u ustima jer, uzevši u obzir sve rezultate u ponedjeljak i ovaj u srijedu, Hrvatska bi pobjedom nad Islandom i dalje bila u igri za plasman u polufinale Eura, no ovako se mora zadovoljiti izborenim kvalifikacijskim turnirom prije večerašnje utakmice protiv Njemačke, što znači da neće morati paradoksalno tražiti poraz kako bi izbacila Austriju iz konkurencije. Ili navijati da Egipat osvoji afričko prvenstvo...