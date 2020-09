- Samo nebo je granica.

Ludnica u svlačionici Denvera: Trener podigao Jokića, igrači mu priredili 'tuširanje' u svlačionici

Los Angeles Clippersi su vodili 3-1 u seriji i u svakoj sljedećoj utakmici više od 15 poena prednosti, no nisu uspjeli zaključiti priču. Denver Nuggetsi su ih doslovno pojeli u svakom drugom poluvremenu

<p><strong>Denver</strong> <strong>Nuggetsi</strong> su u finalu zapadne konferencije! Pobijedili su momčad prepunu zvijezda i u sedmoj utakmici i tako si osigurali finale konferencije i postavili rekord kao prva momčad u povijesti NBA lige koja je okrenula 1-3 u svoju korist dvaput u istom doigravanju. Ovaj povijesni uspjeh znači za Nuggetse još više kad su takav pothvat napravili protiv LA Clippersa za koje igraju <strong>Kawhi</strong> <strong>Leonard</strong>, <strong>Paul</strong> <strong>George</strong> i ostatak 'klape'.</p><p>Kao uzrok poraza Clippersi su označili manjak kemije među svojim igračima i ne dovoljnu pripremljenost na različite načina igranja Nuggetsovih razigravača. </p><p>- Ja sam trener i preuzimam odgovornost - rekao je trener Clippersa Doc Rivers pa dodao:</p><p>- Nismo ispunili svoja očekivanja. Iskreno, mogla se vidjet očita razlika između ove dvije momčadi. Ta momčad zajedno je već neko vrijeme. Mi nismo.</p><p>Vidjeli smo to u u odlučujućoj utakmici potpuno su podbacile dvije najveće zvijezde Clippersa Kawhi Leonard i Paul George koji su kombinirano ubacili samo 24 poena uz šut 10/38. </p><p>- Boli. Jako boli. Ali idemo dalje. Prva godina zajedno, prvi pothvat zajedno, naravno da smo htjeli pobijediti. Bez obzira na to optimistični smo zato što smo zajedno i što gradimo i dalje ovu momčad - bio je Paul George tužan nakon poraza dok većina javnosti u njemu vidi krivca i kritizira njegovo izdanje iz doigravanja.</p><p>MVP prošlogodišnjeg doigravanja na pitanje novinara kako dalje poslije ovakvog šoka odgovorio je vrlo smireno i iskreno:</p><p>- Jednostavno moramo pojačati kemiju među nama, posložiti se. Denver je odličan, ali mi smo trebali završiti seriju. Zadnje tri utakmice su bile praktički jednake. Mi vodimo dvoznamenkastom razlikom, a onda u trećoj i četvrtoj četvrtini ne možemo pogoditi koš, tako je bilo i danas. Denver je napravio odličan posao - pa dodao:</p><p>- Ne smijemo paničariti ako ne pogađamo koš, ako ja ne pogađam koš, nego naći drugi način za igru i onda će sve doći na svoje.</p><p>S druge strane presretan svojom i predstavom svoje momčadi bio je razigravač Nuggetsa <strong>Jamal</strong> <strong>Murray</strong> koji je zabio 40 poena i još jednom pokazao da gledamo budućeg All-Star igrača koji može potegnuti kad to više nitko drugi ne može. Murray tvrdi da je Denver ovim doigravanjem zaslužio da bude cijenjen u ligi.</p><p>- Bili smo u zaostatku 3-1, vratili smo se protiv Clippersa što je nevjerojatan uspjeh i zaslužili poštovanje. Svi pogađamo, svi igramo obranu. Izgradili smo ovu momčad iz temelja i jako smo ponosni - pa se dotaknuo svog 'velikog brata' <strong>Nikole</strong> <strong>Jokića </strong>koji je u ovoj utakmici ostvario triple-double:</p><p>- Nevjerojatan je. Igra slobodno bez pritiska bez obzira na to da li je napravio 20 glupih pogrešaka. Jednostavno pokazuje što zna i što ga je dovelo ovdje. Odigrao je još jednu odličnu utakmicu i pokazao što se od njega može očekivati.</p><p>Nikola Jokić je nakon još jedne odlične u kojoj je napravio triple-double (16 poena, 22 skoka i 13 asistencija) dao izjavu za TNT:</p><p>- Prije utakmice sam mislio kako će ovu ekipu svi pamtiti što god da napravimo večeras. Nekim igračima je ovo posljednja godina s nama i ovo je posebna ekipa. Borili smo se do kraja i pobijedili. Nitko nije mislio da ćemo doći ovdje, nitko nije vjerovao da ćemo pobijediti. Nitko nas nije želio vidjeti ovdje. Dokazali smo svima tko smo i što možemo. Slijede Lakersi, još jedan težak protivnik, igrati ćemo i zabaviti se.</p><p>Fantastični uspjeh Denver Nuggetsa prokomentirao je i legendarni razigravač Lakersa Magic Johnson:</p><p>- Čestitam svima koji su vezani za Denver na ovoj pobjedi. Lakersi će morati biti apsolutno najbolji što mogu biti da bi pobijedili ovu momčad - objavio je Magic, a usput stigao i 'ubosti' gradske rivale:</p><p>- Los Angeles je uvijek bio u znaku Lakersa i to se neće nikada promijeniti. Clippersi su opet kiksali. To im se dogodilo protiv Houstona 2015. i večeras protiv Nuggetsa.</p><p>Poslije kraja utakmice Jokara, Murray, trener Malone i ostatak 'bande' iz Denvera mogli su početi slaviti. Mike Malone grlio je Nikolu Jokića ispred kamera nasmijavši tako sve prisutne.</p><p>- Samo nebo je granica.</p>