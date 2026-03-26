Luis Suarez najavio je Hrvatsku: Navikli smo na takve obrane

Kolumbijski napadač Luis Javier Suárez, koji je s 24 gola za Sporting najbolji strijelac portugalskog prvenstva, smatra da će mu pokretljivost biti ključna u duelima s korpulentnim hrvatskim braničima u utakmici Kolumbije i Hrvatske.

- Mislim da će ključna biti naša pokretljivost u napadu jer su hrvatski braniči veliki i snažni. Budemo li statični, lako će nas čuvati. No, mi smo navikli na takve obrane i takve vrste čuvanja. Važna je, dakle, velika pokretljivost - izjavio je Suárez na konferenciji za medije u Orlandu.

Hrvatska i Kolumbija će igrati pripremnu utakmicu za Svjetsko prvenstvo u noći s četvrtka na petak s početkom u 0.30 sati po hrvatskom vremenu. To će biti prvi ogled ikad ovih reprezentacija.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Kolumbija se osim u 28-godišnjeg napadača lisabonskog Sportinga pouzdaje i u 29-godišnjeg krilnog napadača Luisa Díaza koji je u 38 utakmica za Bayern Munchen zabio 22 gola i upisao 18 asistencija.

Iz pozadine bi im lopte trebao dodavati 34-godišnji kapetan James Rodriguez, premda je u zadnja tri mjeseca skupio svega 39 minuta igrajući za američki Minnesota United. Također i 33-godišnji Juan Fernando Quintero, veznjak argentinskog River Platea.

- Mnogo mi znači imati takve igrače blizu... Meni, kao napadaču, neophodno je dobiti loptu iz njihovih posljednjih dodavanja - rekao je Suárez.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

- Stil igre Sportinga i Kolumbije je sličan, ali najvažnije je dobro razumijevanje sa suigračima - rekao je.

Za Kolumbiju, koja se plasirala na Svjetsko prvenstvo kao treća u južnoameričkim kvalifikacijama iza Argentine i Ekvadora, zabio je četiri 4 gola u 8 utakmica.