Luis Suarez taknuo je loptu 24 puta na utakmici, od toga devet puta kad ju je izvodio s centra

Luis Suarez odavno nije igrač za Barcelonu, a u momčadi ga drže isključivo jer je najbolji prijatelj s Messijem. Protiv Bayerna je zabio prvi gostujući gol u Ligi prvaka od 2015.

<p>Kad ste prijatelj s Messijem, a pogotovo najbolji, onda vam je u Barceloni sve dopušteno. Tako je, tvrde Španjolci, Luis Suarez još u momčadi samo jer je tako naredio Messi. A Messija se sluša. Urugvajac ima 33 godine i već duže vrijeme ne igra kako se od njega očekuje. Štoviše, navijači smatraju da je odavno trebao napustiti klub.</p><p>Koliko je bio nemoćan pokazuje i mapa njegova kretanja. Naime, radi se o napadaču, a najviše vremena na stadionu u Lisabonu proveo je na centru. Urugvajac je, pazite sad ovo, taknuo loptu svega 24 puta,a devet puta kad ju je izvodio s centra. Osam puta kod svakog gola Bayerna i u prvoj sekundi utakmice kad je Barca krenula s centra. Bilo tko sa takvom statistikom teško da može uopće biti u nogometu, a kamoli u napadu Barcelone.</p><p>Nije to sve. Sjećate li se kad je Luis Suarez, prije utakmice na Luzu, posljednji put zabio gol u gostujućoj utakmici Lige prvaka? Ne naprežite mozak, nitko se ne sjeća. Bilo je to 16. rujna 2'15. na gostovanju kod Rome. Od tada pa do gola u Lisabonu prošlo je točno 1794 dana, odnosno malo manje od pet godina.</p><p>Bio je to susret momčadi s potpunom dominacijom, visokim presingom, organizacijom u svakoj liniji, fizički potpuno spremnom te igrom s brzim izmjenama protiv, s druge strane, momčadi koja ne zna ni gdje im je glava, a gdje rep. U samo tri dana sve tri španjolske momčadi ispale su iz Lige prvaka. Real, Atletico i Barcelona. </p><p> </p><p>Nije ovo prva blamaža Barcelone, sjetite se 4-0 protiv Paris Saint-Germaina 2017., iako su ga poslije okrenuli. Potom 2017. 3-0 protiv Juventusa, pa godinu poslije 3-0 protiv Rome, pa na kraju 4-0 protiv Liverpoola 2109. Ovih 8-2 samo je nastavak niz nakon kojeg se mora podvući crta i promijeniti momčad. </p><p>Od polufinala 2015. Barcelona je potrošila 875 milijuna eura, ali pomaka nema nikakvog. </p><p>Barcelona, sada je to sasvim jasno, mora na potpuni remont. Vidal, Pique, Busquet, Suarez u godinama su kad više ne mogu kamuflirati nedostatke i na njihovo mjesto treba dovesti mlađe igrače. Jedina sreća, ako se tako može nazvati, za Barcelonu je što se ne igra uzvratni susret. Poznavajući njemački mentalitet, taj bi susret mogao završiti i s dvoznamenkastim brojkama....</p>