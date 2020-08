Luka i Raketa propustit će dvije jake utakmice 'vatrenih' u rujnu

Antonio Čolak, Ante Budimir i Mile Škorić upadaju među reprezentativce za početak Lige nacija, a Ivan Perišić i Marcelo Brozović priključit će se dva dana kasnije zbog nastupa u finalima eurokupova

<p>Kapetan <strong>Luka Modrić</strong> (34) i dokapetan <strong>Ivan Rakitić</strong> (32) propustit će prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije nakon deset mjeseci stanke koje su na rasporedu već idući tjedan.</p><p>Objavio je to HNS na <a href="https://hns-cff.hr/news/21628/dalic-aktivirao-pretpozive-colaku-budimiru-i-skoricu/" target="_blank">službenim stranicama</a>, a Luka i Raketa dobit će poštedu nakon dogovora s izbornikom <strong>Zlatkom Dalićem</strong> (53).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Navijači Hrvatske u Rijeci</strong></p><p>Osim veznjaka Real Madrida i Barcelone, na okupljanju neće biti ni stopera Wolfsburga <strong>Marina Pongračića</strong> (22), koji je prvi put dobio poziv među "vatrene", i to - zbog bolesti.</p><p>Umjesto njih trojice aktivirani su pretpozivi napadačima Rijeke <strong>Antoniju Čolaku</strong> (26) i Mallorce <strong>Anti Budimiru</strong> (29), kao i stoperu Osijeka <strong>Mili Škoriću</strong> (29). Čolaku i Budimiru to su prvi pozivi za A-vrstu, a Škorić ima tri nastupa.</p><p>Dvojica koja su zaigrala u finalima Europske lige odnosno Lige prvaka, Interov <strong>Marcelo Brozović</strong> (27) i Bayernov <strong>Ivan Perišić</strong> (31), nisu željela propustiti ovu akciju, ali će dobiti dodatna dva slobodna dana i reprezentaciji se priključiti u srijedu, 2. rujna.</p><p>Većina se okuplja u ponedjeljak, 31. kolovoza, 5. rujna u Portu na rasporedu je start Lige nacija protiv Portugala, a 8. rujna u istom natjecanju gostujemo kod Francuza na pariškom Stade de Franceu. Obje utakmice igrat će se bez gledatelja.</p><h2>Popis igrača za Portugal i Francusku:</h2><p><strong>golmani</strong>: Dominik Livaković (Dinamo), Simon Sluga (Luton Town), Ivo Grbić (Lokomotiva)</p><p><strong>braniči</strong>: Domagoj Vida (Bešiktaš), Dejan Lovren (Zenit), Šime Vrsaljko (Atletico Madrid), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Borna Barišić (Glasgow Rangers), Duje Ćaleta-Car (Marseille), Dario Melnjak (Rizespor), Mile Škorić (Osijek)</p><p><strong>vezni</strong>: Mateo Kovačić (Chelsea), Marcelo Brozović (Inter), Milan Badelj (Lazio), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (CSKA)</p><p><strong>napadači</strong>: Ivan Perišić (Bayern), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Rebić (Milan), Josip Brekalo (Wolfsburg), Bruno Petković (Dinamo), Antonio Čolak (Rijeka), Ante Budimir (Mallorca)</p><p><strong>pretpozivi</strong>: Lovre Kalinić (Aston Villa), Marko Rog (Cagliari), Filip Uremović (Rubin Kazan)</p>