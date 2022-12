'Luka je pokazao veličinu igrača i kapetana kad je izašao iz igre, a Daliću na tome skidam kapu'

U prvom su dijelu strahovali igrači Japana protiv nas, a mi smo bili malo pod ručnom. Kako je u prvom dijelu vrijeme odmicalo oni su bili kvalitetniji i u najgorem trenutku su iznenadili vodstvom. Očekivali smo kudikamo više od kvalitetnije igre naših vedeta Modrića, Kovačića, Brozovića, pritisak je bio na našoj reprezentaciji, a Japanci su se pokazali tvrdim orahom, rekao je nakon pobjede Hrvatske protiv Brazila nakon penala (4-2) stručni komentator 24sata Branko Karačić.

Izgledalo je sve na početku dosta dobro, imala je Hrvatska dvije velike prilike u prvom poluvremenu koje nije iskoristila preko Perišića i Petkovića, a onda je uslijedio šok kad je gol zabio Maeda. No, u drugom je poluvremenu to sve bolje izgledalo, a utakmica je otišla sve do penala.

- Naši bočni igrači su se kudikamo kvalitetnije postavili u drugom dijelu, a nažalost nismo riješili utakmicu u 90 minuta. No, na sreću, nadajmo se da se ponavlja Rusija, nadamo se da će nam ovo pomoći u ostvarivanju rezultata do kraja prvenstva - objasnio je Karačić.

Izbornik Zlatko Dalić odlučio je prekide ovaj put bazirati na dugim ubačajima iz auta, ali 'vatreni' to nisu uspjeli realizirati.

- Puno smo puta dobro napravili izbačaj iz auta, ali tajming i reakcije igrača iz auta bile su jako spore - rekao je Karačić, dok se Kopić osvrnuo:

- Bila je primjetna velika razina umora, nismo bili svježi. Posebno se to odnosi na tri igrača u veznoj liniji, Japanci su u bloku bili izuzetno mobilni i dobro su istrčavali u kontranapadima te nismo uspjeli pronaći ritam igre. Izbornik je radio izmjene da donese napadački potencijal i unese svježinu, a nismo odigrali spektakularnu utakmicu, ali pokazali smo da imamo mentalnu snagu i da to možemo iznijeti.

A pokazao je i odlučnost te hrabrost izbornik Dalić kad je izvadio iz igre kapetana Luku Modrića kao i senatore Matea Kovačića te Ivana Perišića.

- Izbornik je pokazao hrabrost u tim trenucima, nije jednostavno izvaditi kapetana. Skidam mu kapu na tome, bilo je jasno da teško iznosimo loptu. Izmjene su bile pogođene i sve je napravljeno po načelima struke - rekao je Kopić dok je Karačić pojasnio:

- Sigurno da je sve napravljeno u dobroj komunikaciji s izbornikom. Bio je Luka svjestan da je iscrpljen i zašto ne bi pokazao veličinu igrača i kapetana hrvatske reprezentacije. Vidjeli smo zajedništvo nakon izmjene gdje je Vida zagrlio Kovačića i Modrića, a to nas usmjerava da možemo napraviti stvari iz Rusije.

Heroj penala bio je Dominik Livaković koji je obranio čak tri penala i tako se pridružio Danijelu Subašiću na mjestu heroja 'vatrenih' na Mundijalima.

- Nije Livi obranio penale isključivo radi sreće, iako se to uvijek puno spominje. Jako mi je drago zbog njega. Izvođači? Odabir je bio logičan, Vlašić kao prvi, Livaja je dosad bio uspješan u Hajduku i sigurno je ovaj nosio veliki pritisak. Žao mi je što nije zabio, ali jedino bitno je da smo prošli dalje i pobijedili.

A u sljedećem će susretu Hrvatska u petak od 16 sati igrati protiv Brazila u borbi za ulazak među najbolje četiri reprezentacije svijeta.

- Brazil je favorit, ali vjerujem da i oni jednu utakmicu na Svjetskom prvenstvu mogu odigrati lošije. Moramo zaboraviti jedno slabije izdanje Hrvatske, pokazali su što mogu 'vatreni' u Ligi nacija i na ovom SP-u. Možemo napraviti iznenađenje, nadam se slabijem danu Brazila. Favoriti jesu, ali ne toliko koliko se misli i ne treba strahovati - zaključio je Karačić.

