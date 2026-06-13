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Luka među najvećima ikada... Gvardiol već sad lovi Bobana, Kovačić ulazi u vatrenih 'Top 5'!

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,
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Luka među najvećima ikada... Gvardiol već sad lovi Bobana, Kovačić ulazi u vatrenih 'Top 5'!
Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Luka Modrić na ovom će turniru ući među nedodirljive. One velike, najveće dečke u povijesti svjetskog nogometa, igrače koji su 200 ili više puta zaigrali za svoje reprezentacije

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Hrvatska će 17. lipnja započeti svoje nastupe na Svjetskom prvenstvu u SAD-u. Izabranike Zlatka Dalića u prvom dvoboju skupine očekuje Engleska, najteži ispit grupne faze Mundijala. Hrvatski izbornik zasad nema nikakvih problema s ozljedama, a Dalić početnu postavu traži među 26 reprezentativaca koje je poveo u SAD. A mi smo se malo poigrali “vatrenim” brojkama...

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