Luka Modrić danas će imati tortu? Evo što mu se priprema kad se maestru jede slatko

Hrvatski maestro Luka Modrić danas slavi 41. rođendan. Tajna njegove dugovječnost svakako je prehrana. Nogometaši, kao i mnogi vrhunski nogometaši izbjegavaju slatko, no naravno da nekada ne mogu odoljeti.

Njegov privatni chef Leonardo Cannavale povremeno otkriva što mu priprema i kako izgleda dio njegova jelovnika. Otkrio je kako mu priprema proteinske čokoladne palačinke.

Za pripremu su potrebni:70 grama zobenog brašna, 150 grama rižinog brašna, 35 grama veganskog proteinskog praha s okusom čokolade, 15 grama praška za pecivo, 35 grama zaslađivača od monk fruita, 30 grama kokosova ulja, 100 mililitara rižinog mlijeka, prstohvat soli, jedno jaje, 100 grama bjelanjaka, 40 grama grčkog jogurta i 60 grama tamne čokolade sa 70 posto kakaa.

Priprema nije komplicirana. Sve sastojke potrebno je staviti u blender i miksati dok smjesa ne postane potpuno glatka. Nakon toga ide u hladnjak na pola sata. Palačinke se peku na neprianjajućoj tavi, bez dodatnog ulja. Cannavale savjetuje da se tava zagrije na srednje laganoj vatri, palačinka poklopi i peče oko dvije minute, a zatim okrene i ostavi još približno jednu minutu. Za posluživanje predlaže kremu od lješnjaka ili dodatak po vlastitom izboru.

Cannavale je ranije pokazao i kako izgleda jedan od jelovnika koje priprema hrvatskom kapetanu. Među jelima su domaća focaccia s datterini rajčicama, bao peciva punjena junetinom i umakom od jogurta, tatarski biftek s burratom i lješnjacima te Vitello Tonnato. Tu su i penne s umakom od rajčice i junećim okruglicama, ribeye odrezak ili teleći odrezak na milanski način.

Uz glavna jela poslužuju se krumpir i različite vrste povrća, dok su među desertima tiramisu i baskijski cheesecake s umakom od tropskog voća.