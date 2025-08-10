Luka Modrić debitirao za Milan!

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić (39) u nedjelju je debitirao za Milan. 'Rossoneri' su u posljednjoj pripremnoj utakmici ovog ljeta izgubili od Chelseaja (4-1) na Stamford Bridgeu u Londonu, a hrvatski reprezentativac ušao je u igru na početku drugog poluvremena.

Ipak, svjetski prvaci tada su već vodili 2-0, zahvaljujući dva gola u prvih deset minuta utakmice. Stoper Andrei Coubis pokazao se kao pravi tragičar Talijana. Najprije je zabio autogol u petoj minuti, a u 18. minuti je dobio crveni karton i ostavio Milan s desetoricom.

Joao Pedro zabio je za 2-0 "bluesa" u osmoj minuti, a Modrić je na poluvremenu zamijenio Samuela Riccija i pridružio se Fofani u srcu veznog reda.

Ipak, u 67. minuti je Liam Delap zabio za 3-0, tako da gol Fofane u 70. minuti Milanu nije puno donio. Novi napadač Chelseaja zabio je drugi gol u 90. minuti i time zaključio rezultat na 4-1.

Kako je Modrić igrao?

Modrić je u igru ušao odmah na početku drugog dijela i debitirao za slavni talijanski klub. Načelno je trebao u subotu, no trener Massimiliano Allegri nije ga koristio u remiju protiv Leedsa 1-1.

Hrvatski kapetan zato je dobio cijelo drugo poluvrijeme na Stamford Bridgeu i razriješio nedoumice oko pozicije na kojoj će igrati. Tijekom predstavljanja u Milanovu press centru novinari su Luku pitali koja će mu biti uloga na što je on odgovorio da se stavlja na raspolaganje Allegriju i da tek s njime treba vidjeti gdje ga planira koristiti - u povučenijoj ulozi ili isturenijoj.

Protiv Chelseaja je stigao odgovor jer Modrić je zaigrao točno u sredini terena, na identičnoj poziciji koju je dugo godina igrao u Milanu. Partnera u veznoj liniji činio mu je Youssouf Fofana.

Nije dugo trebalo da skrene pozornost na sebe. Već u 48. minuti sjurio se po lijevoj strani u kontri, ušao u sredinu pa opalio sa 17 metara. Pucao je solidno, no Sanchez nije imao problema s njegovim udarcem.

Uloga Modrića u Milanu

Preuzeo je ulogu dubokog razigravača, spuštao se po loptu tijekom cijelog drugog poluvremena, a u 55. minuti kreirao je fantastičnu šansu za 'rossonere' koju suigrači nisu znali iskoristiti. Lijepo je proigrao Fofanu, koji je, potom, odigrao dupli pas s Leaom i izbio u situaciju jedan na jedan.

Mijenjao je strane, zatim lijepo pronašao Leaa na krilu da bi u 62. minuti sjajno reagirao na pritisak dvojice igrača Chelseaja pa petom izborio aut za svoju momčad.

Pokrenuo akciju za gol

U 71. minuti Milan je zabio jedini regularan gol na utakmici, a upravo je Modrić pokrenuo akciju za gol. Primio je loptu pa sjajno vidio Saelemaekersa na lijevoj strani koji je pred sobom imao puno prostora. Maestro ga je lijepo uposlio, Belgijac još bolje poslužio Fofanu i uslijedio je krasan gol u bliži kut.

U preostalom vremenu imao je nekoliko odličnih poteza u Milanovoj polovici pri iznošenju lopte ili rješavanju pritiska. Sukus svega - Modrićev debi u Milanu bio je vrlo pozitivan.