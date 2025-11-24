UŽIVO Modrić: Moja velika želja bila je umiroviti se u Madridu

Kapetan hrvatske reprezentacije i veznjak Milana Luka Modrić gostovao je u emisiji (Ne)Uspjeh prvaka kod bivšeg izbornika Slavena Bilića. Dvojac je prošao mnogo toga zajedno, a može se reći da je upravo Bilić bio taj koji je Modrića lansirao među “vatrene” kada mu je na Europskom prvenstvu 2008. godine predao "ključeve momčadi".

Modrić ih od tada nije ispustio, a i u 41. godini ostaje najvažniji igrač hrvatske reprezentacije. U razgovoru s bivšim izbornikom dotaknuli su se brojnih tema: od Modrićeva neuspjelog pokušaja da prođe probu u Hajduku, preko velikih uspjeha koje je ostvario u karijeri, do razdoblja njihove zajedničke suradnje u reprezentaciji.

U početku emisije Slaven Bilić imao je problema najaviti Luku. Ipak je riječ o najboljem igraču Hrvatske, najtrofejnijem igraču Reala te jednom od najboljih veznjaka ikada.

Nema te baš u medijima?

- Istina. Nikad nisam bio sklon velikim intervjuima, osim onih standardnih nakon i prije utakmica. Imao sam možda jedan ili dva velika intervjua za strane medije. To je zato što teško stječem povjerenje u ljude, osim u jedan medij gdje poznajem novinara koji je napisao i knjigu o meni. Kako ste vi sad tu, meni je odmah lakše - započeo je Luka.

Učiš li talijanski?

- Snašao sam se dobro, Milan je predivan. Ljudi su me sjajno prihvatili – suigrači, treneri, navijači. Sve je na visokoj razini. Vidi se da je Milan velik, povijesni klub, jedan od najvećih na svijetu. Uživam ovdje, talijanski dosta dobro razumijem. Ima sličnosti sa španjolskim, ali ipak nisu sasvim slični. Velik mi je problem što ga miješam sa španjolskim, ali me ipak razumiju.

U Realu si bio 13 godina. Sjećam se da je oproštaj bio emotivan, srušio si sve rekorde. To mora ostaviti prazninu. Kako ti je bilo napustiti to nakon toliko godina?

- Nije bilo lako, pola života proveo sam tamo. To je bio jedan od ljepših perioda mojega života. Došao sam dosta kasno, sa 27 godina, ali bio sam spreman za taj iskorak. Četiri godine u Engleskoj puno su mi pomogle. Sve poslije čini mi se nestvarno – što sam postigao. Da mi je netko rekao: “Napiši s čim bi bio zadovoljan u Realu”, bilo bi me strah napisati sve što sam kasnije ostvario. Trofeji i pobjede stoje po strani, ali ostati 13 godina u takvom klubu… Od 27. do gotovo 40. godine, to je nešto nevjerojatno. Zna se kakav je Madrid – klub koji ne trpi prosječnost. Ostati u takvom klubu toliko godina, to je najnevjerojatnije. Kad sam dolazio, mislio sam da će biti super ako ostanem pet ili šest godina. Mislio sam da karijere traju do 33–34 godine. Ne samo da sam to premašio, nego sam i dalje na toj razini.