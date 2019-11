Kaos zbog Luke: Kao mali sam volio čitati R. Crusoea i Heidi...

Odveo je Hrvatsku kao kapetan do Eura 2020., a dan poslije izazvao je popriličan kaos na Interliberu, sajmu knjiga na Zagrebačkom velesajmu, prilikom predstavljanja autobiografije "Moja igra" u sklopu štanda 24sata.

Nakupilo se oko 1000 ljudi, mahom mališana i djece, koji su uzvikivali njegovo ime i strpljivo čekali potpis i fotografiju s idolom.

- Moja je želja bila napisati autobiografiju i to mi se ostvarilo. Želja je sazrela nakon Svjetskog prvenstva. Falilo mi je nešto da napišem knjigu, a to je bio uspjeh s reprezentacijom. Kad se to dogodilo, odlučio sam se na to - rekao je Modrić na predstavljanju.

A zvijezda "vatrenih" i Real Madrida otkrio je kako je ljubitelj knjige.

- Pogotovo sam ljubitelj sportskih autobiografija. Pročitao sam ih dosta, a zadnja koja me oduševila bila je ona Andrea Agassija - rekao je Modrić.

Knjigu je napisao s novinarom Robertom Matteonijem.

- Robi i ja znamo se dugi niz godina, ostvarili smo posebnu vezu, na kraju i prijateljsku. On me najduže poznaje, dugo surađujemo, kako privatno, tako i novinarski. On mi je bio najbolja osoba i od povjerenja - kazao je Modrić.

Nogomet i knjiga u njegovu su se životu povezali dok je trenirao u mlađim kategorijama Zadra.

- Jedan od mojih trenera, pokojni Domagoj Bašić, koji mi je i najdraži trener iz tog toba, znao nam je početkom tjedna donijeti knjige i imali bismo na izbor koju knjigu želimo pročitati i morali bismo na kraju tjedna ispričati što smo čitali. Izabrao sam "Robinson Crusoe" i "Heidi" i svidjele su mi se. Preporučio bih djeci da odvoje 15-30 minuta dnevno da čitaju knjige jer će im pomoći pri formiranju.

Robert Matteoni otkrio je kako je bilo raditi na knjizi s Lukom.

- Ova knjiga velika je stvar za djecu, da imaju inspiraciju kako je Luka uspio u karijeri. Suradnja je bila iznad mojih očekivanja, predao se tome od prvog dana i nijednom nije iskazao nestrpljivost ili da mu se nije dalo to raditi.

Knjiga je izdana na hrvatskom te ide u prijevod na 12 svjetskih jezika.

- Najvažnije je da je Luka zadovoljan knjigom i da ljudi saznaju ono što su htjeli saznati. Luka je globalna zvijezda koja je osvojila prestižne nagrade. Poznato je da Luka baš nije otvoren prema javnosti i u ovoj knjizi će se sve saznati - kazao je i za kraj otkrio što misli o Modriću kao treneru nakon igračke karijere:

- Najdraže ga je vidjeti na terenu, nadam se da će još nekoliko godina oduševljavati navijače. A kad završi, vjerojatno će mu vrijeme dati odgovore u kojem će to pravcu biti. Pretpostavljam da će ostati u nogometu, ima tehničko stanje da bude i trener, samo treba vidjeti koliko će imati strpljenja za to.