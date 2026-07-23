Obavijesti

Sport

Komentari 2
DOGOVOR U IDUĆIM SATIMA

Luka Modrić je sve bliže novom ugovoru s Milanom: Otkriveno je i koliko će 'vatreni' zaraditi

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Luka Modrić je sve bliže novom ugovoru s Milanom: Otkriveno je i koliko će 'vatreni' zaraditi
Foto: AC Milan
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Modrić šokira sve: ostaje u Milanu, a novi ugovor do 2027. donosi mu 4,5 milijuna eura po sezoni!

Admiral

Posljednjih dana sve više se govori o tome kako Luka Modrić ipak neće objesiti kopačke o klin nego će i dalje oduševljavati igrom na nogometnim terenima. Nakon što je poznati nogometni insajder Fabrizio Romano objavio da će kapetan hrvatske reprezentacije karijeru nastaviti i u 40. godini života, sada je otkriveno i koliko bi Modrić mogao zarađivati. 

Talijanski nogometni insajder Nicolo Schira objavio je kako bi Modrić mogao potpisati novi jednogodišnji ugovor u sljedećih nekoliko sati. Prema njegovim informacijama, Modrić bi prema novom ugovoru trebao zarađivati 4,5 milijuna eura po sezoni, uključujući bonuse. 

Kapetan 'vatrenih' bi se ostatku momčadi trebao pridružiti krajem tjedna na turneji u Australiji. Talijanska Gazzetta dello Sport objavila je kako je Hrvat u kontaktu s novim trenerom Rubenom Amorimom, koji je na toj poziciji zamijenio Maximiliana Allegrija. Milan navodno ima već sve spremno za Modrićevo novo potpisivanje ugovora, a spremna je i posebna objava za društvene mreže. 

- Sve se vrti oko želje za iskupljenjem: nije želio završiti karijeru s razočaranjem zbog propuštanja Lige prvaka za AC Milan, već s uvjerenjem da će se moći oprostiti u ljeto 2027. s ostvarenim ciljem. Na njegovu konačnu odluku utjecali su i supruga Vanja i djeca Ivano, Ema (koja igra za omladinsku momčad AC Milana) i Sofija, koji Milan smatraju gostoljubivim gradom, a talijansko iskustvo općenito dobrim za sve - napisala je Gazzetta dello Sport. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Saudijci žele dovesti Zlatnu loptu iz 2025., Casemiro će igrati s Messijem
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Saudijci žele dovesti Zlatnu loptu iz 2025., Casemiro će igrati s Messijem

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Što su tetovirali 'vatreni'?
LJUBITELJI TINTE

FOTO Što su tetovirali 'vatreni'?

Mnogi nogometaši svoja tijela ukrašavaju tetovažama, a iznimka nisu ni hrvatski reprezentativci. Najvećeg ljubitelja tetovaža Marcela Brozovića više nema pa je sada tu titulu preuzeo Dominik Kotarski
FOTO Supruga bivšeg 'vatrenog' izgleda bolje nego ikad! Raquel provodi ljeto na hrvatskoj obali
SPLITSKI ĐIR

FOTO Supruga bivšeg 'vatrenog' izgleda bolje nego ikad! Raquel provodi ljeto na hrvatskoj obali

Supruga nekadašnjeg nogometaša Hrvatske Ivana Rakitića uživa u ljetu na hrvatskoj obali. Raquel je pokazala zavidnu liniju i atraktivan izgled zbog kojeg je smatraju jednom od najljepših javnih osoba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026