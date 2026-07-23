Luka Modrić je sve bliže novom ugovoru s Milanom: Otkriveno je i koliko će 'vatreni' zaraditi

Posljednjih dana sve više se govori o tome kako Luka Modrić ipak neće objesiti kopačke o klin nego će i dalje oduševljavati igrom na nogometnim terenima. Nakon što je poznati nogometni insajder Fabrizio Romano objavio da će kapetan hrvatske reprezentacije karijeru nastaviti i u 40. godini života, sada je otkriveno i koliko bi Modrić mogao zarađivati.

Talijanski nogometni insajder Nicolo Schira objavio je kako bi Modrić mogao potpisati novi jednogodišnji ugovor u sljedećih nekoliko sati. Prema njegovim informacijama, Modrić bi prema novom ugovoru trebao zarađivati 4,5 milijuna eura po sezoni, uključujući bonuse.

🔜 Done Deal and confirmed! Luka #Modric will stay at #ACMilan. Expected in the next hours the signing on the contract extension until 2027. The croatian midfielder will earn €4,5M (bonuses included). Ready a special announcement. #transfers https://t.co/lWvZfcNyee — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2026

Kapetan 'vatrenih' bi se ostatku momčadi trebao pridružiti krajem tjedna na turneji u Australiji. Talijanska Gazzetta dello Sport objavila je kako je Hrvat u kontaktu s novim trenerom Rubenom Amorimom, koji je na toj poziciji zamijenio Maximiliana Allegrija. Milan navodno ima već sve spremno za Modrićevo novo potpisivanje ugovora, a spremna je i posebna objava za društvene mreže.

- Sve se vrti oko želje za iskupljenjem: nije želio završiti karijeru s razočaranjem zbog propuštanja Lige prvaka za AC Milan, već s uvjerenjem da će se moći oprostiti u ljeto 2027. s ostvarenim ciljem. Na njegovu konačnu odluku utjecali su i supruga Vanja i djeca Ivano, Ema (koja igra za omladinsku momčad AC Milana) i Sofija, koji Milan smatraju gostoljubivim gradom, a talijansko iskustvo općenito dobrim za sve - napisala je Gazzetta dello Sport.