Luka Modrić odlazi iz Reala kao najtrofejniji igrač u bogatoj povijesti najvećeg kluba svijeta

Malo je nogometnih priča koje odišu takvom upornošću, gracioznošću i trijumfom kao ona Luke Modrića (39) u Real Madridu. Njegov put, koji je započeo pod sjenom sumnje, a završava u panteonu klupskih besmrtnika, služi kao vječna inspiracija. Od osporavanog pojačanja do najtrofejnijeg igrača u povijesti "kraljevskog kluba", Modrić je ispisao jedno od najzlatnijih poglavlja Real Madrida.

Trnovit početak u 'Kraljevskom klubu'

Ljeto 2012. godine. Luka Modrić, nakon briljantnih partija u Tottenhamu, stiže na Santiago Bernabéu u transferu vrijednom oko 35 milijuna eura. Očekivanja su bila golema, no dočekala ga je "Mourinhova sezona", kampanja puna unutarnjih sukoba, paranoje i loših rezultata, najgori mogući scenarij za novog igrača. Propustivši predsezonske pripreme zbog sage oko transfera, Modrić se mučio s prilagodbom i hvatanjem ritma, često ulazeći s klupe. Mediji i nestrpljivi navijači nisu imali milosti. Kulminacija kritika dogodila se krajem godine, kada ga je madridski sportski list Marca u zloglasnoj anketi proglasio "najgorim pojačanjem sezone", ispred Alexa Songa iz Barcelone. Bio je to udarac koji bi mnoge slomio, no ne i Modrića.

- Razumijem da postoji ogroman pritisak na nova pojačanja. Ne tražim izgovore, ali vjerujem da mogu dokazati da imam što ponuditi - mirno je poručio.

Prekretnica koja je stvorila maestra

I dokazao je. Prekretnica karijere dogodila se u ožujku 2013. na Old Traffordu. U ključnoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Manchester Uniteda, Modrić je ušao s klupe i spektakularnim udarcem s 25 metara izjednačio rezultat, trasiravši put Realu prema pobjedi. Taj trenutak bio je simbolički početak njegove dominacije. Od tog dana, postao je nezamjenjiv. Dolaskom Carla Ancelottija, a kasnije i Zinedinea Zidanea, Modrić je postao srce i duša momčadi, tihi dirigent koji je kontrolirao ritam igre.

Njegova vizija, sposobnost da se izvuče iz nemogućih situacija i prepoznatljiva "trivella" postali su zaštitni znakovi Reala koji je pokorio Europu. S Tonijem Kroosom i Casemirom formirao je vjerojatno najdominantniji vezni red modernog nogometa, savršeni spoj kreativnosti, kontrole i destrukcije. Njegov korner u finalu Lige prvaka 2014. godine, iz kojeg je Sergio Ramos zabio za izjednačenje u 93. minuti i donio Realu toliko željenu "La Décimu", zauvijek je urezan u sjećanje navijača.

Jednom kada je stroj krenuo, bilo ga je nemoguće zaustaviti. U trinaest sezona, Modrić je postao najtrofejniji igrač u povijesti s nevjerojatnih 28 pehara.

Osvojeni trofeji s Realom:

6 naslova Lige prvaka

4 naslova španjolske

2 Kupa kralja (Copa del Rey)

5 španjolskih Superkupova

5 UEFA Superkupova

6 Klupskih svjetskih prvenstava / Interkontinentalnih kupova

Ipak, vrhunac njegove karijere dogodio se 2018. godine. Nakon što je vodio Real do trećeg uzastopnog naslova prvaka Europe i Hrvatsku do povijesnog finala Svjetskog prvenstva, svijet mu se poklonio. Osvojio je Zlatnu loptu, prekinuvši desetogodišnju dominaciju Lionela Messija i Cristiana Ronalda. Tome je pridodao i nagrade za najboljeg igrača Europe (Uefa) i svijeta (Fifa), zaokruživši godinu iz snova.

Luka Modrić napustit će Real Madrid kao apsolutna legenda. Njegovo nasljeđe nisu samo trofeji, kojih je više nego ijedan igrač u povijesti kluba osvojio. To je priča o otmjenosti, nogometnoj inteligenciji i nevjerojatnoj mentalnoj snazi. Od otpisanog igrača postao je kapetan i simbol kluba, maestro kojeg su poštovali suigrači, protivnici i navijači diljem svijeta. Put od "najgoreg pojačanja" do besmrtnosti dokaz je da se talent, naporan rad i vjera u sebe uvijek isplate. Santiago Bernabéu nikada neće zaboraviti svog dirigenta s brojem 10.