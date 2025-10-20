Luka Modrić prvi put otvoreno o Milanovim šansama za naslov: 'Samo moramo nastaviti ovako'

Milan je pobijedio Fiorentinu preokretom 2-1 u sedmom kolu Serie A i ponovno izbio na vrh prvenstvene ljestvice. "Viole" su povele preko Robina Gosensa u 55. minuti, a "rosoneri" su s dva pogotka Rafaela Leaa iz 63. i 86. minute stigli do pete pobjede u ovosezonskom prvenstvu.

Hrvatski kapetan Luka Modrić još je jednom, uz Leaa, bio najbolji na terenu, a nakon reprezentativnog okupljanja Masimiliano Alegri nije si mogao dopustiti luksuz da ga odmori. Zato je Modrić ponovno odigrao cijelu utakmicu.

Ovom pobjedom Milan je ponovno preuzeo prvo mjesto Serie A, a među navijačima već vlada lagana euforija. Nadaju se da bi nakon prošlosezonskog razočaravajućeg osmog mjesta ove sezone, na krilima Modrića, mogli osvojiti prvenstvo. Posljednji put to su učinili u sezoni 2021./22.

Nakon utakmice novinari su pitali Modrića ono što svi žele znati, može li Milan već sada sanjati naslov prvaka.

- Moramo ići utakmicu po utakmicu. Rastemo kao momčad. Danas smo protiv vrlo dobre momčadi pokazali karakter i kvalitetu. Ovo je pravi put za sve nas. Samo moramo nastaviti ovako i ne gledati previše unaprijed - rekao je Modrić.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Milan ne igra europske utakmice, pa će mu sljedeća utakmica također biti ligaška. U petak na San Siro stiže novi prvoligaš Pisa, koja je ujedno i posljednja momčad lige.