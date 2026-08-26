REAL MADRID - REAL SOCIEDAD 1-1 Luka Sučić zabio je "kraljevskom klubu" na Bernabeuu četiri minute nakon što je Mbappe zabio za vodstvo Real Madrida. Krasno je "vatreni" pospremio otpadak
VIDEO: RASPUCANI 'VATRENI'
Luka Sučić zabio Real Madridu! Pogledajte sjajan gol 'vatrenog'
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Luke Modrića nema u Real Madridu već godinu dana, ali je u večeri uzvrata četvrtog pretkola Lige prvaka na Bernabeuu dominirao drugi Luka među "vatrenima", Sučić. Četiri minute nakon vodećeg gola Kyliana Mbappea, u 44. minuti, zabio je za izjednačenje Real Sociedada u drugom kolu La Lige.
Sučić je nakon udarca suigrača Joba Ochienga, koji je završio u bloku, potegao s druge, desne strane i pogodio suprotni kut. Video pogledajte OVDJE. Bio mu je to osmi gol za baskijski klub u 70. nastupu.
Mbappe je nešto ranije u vodstvo "kraljeva" pretvorio krasnu loptu u prostor Federica Valverdea. Video pogledajte OVDJE.
Utakmica je u tijeku.
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