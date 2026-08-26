Luka Sučić zabio Real Madridu! Pogledajte sjajan gol 'vatrenog'

Luke Modrića nema u Real Madridu već godinu dana, ali je u večeri uzvrata četvrtog pretkola Lige prvaka na Bernabeuu dominirao drugi Luka među "vatrenima", Sučić. Četiri minute nakon vodećeg gola Kyliana Mbappea, u 44. minuti, zabio je za izjednačenje Real Sociedada u drugom kolu La Lige.

Sučić je nakon udarca suigrača Joba Ochienga, koji je završio u bloku, potegao s druge, desne strane i pogodio suprotni kut. Video pogledajte OVDJE. Bio mu je to osmi gol za baskijski klub u 70. nastupu.

Foto: Juan Barbosa

Mbappe je nešto ranije u vodstvo "kraljeva" pretvorio krasnu loptu u prostor Federica Valverdea. Video pogledajte OVDJE.

Utakmica je u tijeku.