LUKA VELIKI 'Vatrenima' je dao 20 godina i postao najveći. Sad će ući u elitno društvo trojice...
Modrić će protiv Paname obilježiti dva jubileja. Uz 200. nastup za reprezentaciju, Luki će ovo biti i 100. nastup u eri Zlatka Dalića...
Najveći ikad. Luka Modrić (40) bez ikakve je dvojbe najveći hrvatski nogometaš svih vremena. Vrlo vjerojatno i najveći sportaš u povijesti Lijepe Naše iako u toj priči ima vrlo jaku konkurenciju. Od Dražena Petrovića, Gorana Ivaniševića, Tonija Kukoča, Ivana Balića i Janice Kostelić do brojnih velikana koji su kroz povijest uspješno promovirali Hrvatsku na svim stranama svijeta.