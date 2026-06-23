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Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Sanjin Strukić/History I/C
DVA JUBILEJA PLUS+

LUKA VELIKI 'Vatrenima' je dao 20 godina i postao najveći. Sad će ući u elitno društvo trojice...

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,

Modrić će protiv Paname obilježiti dva jubileja. Uz 200. nastup za reprezentaciju, Luki će ovo biti i 100. nastup u eri Zlatka Dalića...

Najveći ikad. Luka Modrić (40) bez ikakve je dvojbe najveći hrvatski nogometaš svih vremena. Vrlo vjerojatno i najveći sportaš u povijesti Lijepe Naše iako u toj priči ima vrlo jaku konkurenciju. Od Dražena Petrovića, Gorana Ivaniševića, Tonija Kukoča, Ivana Balića i Janice Kostelić do brojnih velikana koji su kroz povijest uspješno promovirali Hrvatsku na svim stranama svijeta.

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