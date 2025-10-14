Obavijesti

HRVATSKI DIJAMANT

Luka Vušković: 'Drago mi je da Dalić vjeruje u mene, a cilj mi je osvojiti Svjetsko prvenstvo!'

Piše Jakov Drobnjak,
Luka Vušković: 'Drago mi je da Dalić vjeruje u mene, a cilj mi je osvojiti Svjetsko prvenstvo!'
Susret Hrvatske i Grčke u kvalifikacijama za Europsko U-21 prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Presretan sam što sam uspio pomoći mladoj reprezentaciji. Ne znam hoću li igrati za A reprezentaciju u studenom, ali ja ću davati sve od sebe kroz sezonu da budem što bolji, rekao je Vušković

Hrvatska U-21 reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2027. Mladi "vatreni" su u Velikoj Gorici s 1-0 pobijedili Ukrajinu i tako stigli na samo bod od prvog mjesta, uz utakmicu manje od prvoplasirane Turske. Luka Vušković ponovo je bio fenomenalan na terenu, a iz njegovog sjajnog slobodnog udarca stigao je i gol Hrvatske. Kapetan mlade reprezentacije komentirao je utakmicu za Novu TV.

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Mislim da smo mogli na puno bolji način završiti ovu utakmicu, ali svaka čast nama kao ekipi, dali smo sve do zadnje sekunde. Ovo nam je najbolja utakmica dosad koju smo odigrali, dali smo sve od sebe - započeo je Vušković.

Zatim je govorio o A reprezentaciji.

- Naravno da mi je žao što nisam igrao protiv Gibraltara jer to je ipak prva reprezentacija, ali gušt mi je i čast igrati i za U-21 i za sve mlađe uzraste. Presretan sam što sam uspio pomoći mladoj reprezentaciji. Ne znam hoću li igrati za A reprezentaciju u studenom, ali ja ću davati sve od sebe kroz sezonu da budem što bolji. Drago mi je što izbornik Dalić toliko vjeruje u mene - rekao je Vušković.

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dotaknuo se i dosadašnje karijere i ciljeva s Hrvatskom.

- Po meni ide sve super, ne mogu se žaliti na ništa, presretan sam kako se sve odvija. Kratkoročni cilj mi je osvojiti Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom, a dugoročno, osvojiti što više trofeja - zaključio je kapetan mlade hrvatske reprezentacije.

