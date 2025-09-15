Luka Vušković: Nadam se da ću i iduće sezone biti u HSV-u. A brat Mario neka slobodno uzme broj

Luka Vušković (18) imao je debi za zaborav na Allianz Areni, Bayern Josipa Stanišića isprašio je u subotu HSV 5-0, Hrvat je odigrao svih 90 minuta. Najviše mu je problema stvarao dvostruki strijelac Harry Kane.

- Naravno da je bilo teško, on je jedan od najboljih igrača svijeta. Nisam sretan kako sam odigrao, ali je jako dobro iskustvo. On je sjajan igrač i volio bih još igrati protiv njega. Prva utakmica, težak osjećaj jer smo izgubili 5-0. Ali sam ponosan kako smo se borili u drugom poluvremenu, dali smo sve od sebe. Moramo tako nastaviti i vjerovati si da se poboljšamo svakoga dana.

Što mu je prolazilo kroz glavu uoči utakmice?

- Bio sam presretan i ponosan na sebe, uglavnom. Izgubili smo 5-0 i moramo se fokusirati na iduću utakmicu. Moram nastaviti davati sve od sebe na treninzima. Da, javio se i brat Mario, rekao mi je da se koncentriram, da igram svoju igru i dam sve što imam, da će biti teška utakmica. To je to.

Prije debija odradio je svega dva-tri treninga s momčadi.

- Komunikacija je, naravno, teška, ali znam dečke otprije, puno su mi pomogli i jako sam sretan. Znam da im mogu vjerovati na terenu i izvan njega. Sretan sam što ću igrati i trenirati s njima. Nije mi trener rekao da ću startati, trenirali smo, pomislio sam da bih mogao i vidio sam svoje ime na sastanku. Bio sam jako sretan. Jesam li bio iznenađen? Ne znam što bih rekao, doveli su me da bi ih im pomogao, pokušavam to raditi.

U HSV-u će s tribina imati vjetar u leđa u pokušaju da osigura ostanak u Bundesligi.

- Navijači su jedni od najboljih na svijetu, volim ih, pogotovo kako su reagirali nakon onoga što se dogodilo mom bratu, kao i cijeli klub. Ništa drugo nego ljubav.

Kako mu je bilo pratiti peripetiju oko prelaska iz Londona u Hamburg?

- Bio sam sretan kad sam saznao da ću doći. Dugo sam čekao Tottenham da pristane i kaže: "da, možeš ići". Kad se napokon obistinilo, osjećao sam sreću.

A na potpis ugovora o posudbi do kraja sezone stigao je u društvu brata Marija, koji je još 14 mjeseci pod suspenzijom zbog dopinga.

- Bilo je emotivno potpisati ugovor kraj brata. Bili smo dvojica najsretnije braće u tom trenutku. Nadam se da ću jednog dana moći igrati s njim. Htio sam uzeti njegov broj 44 čim mu se to dogodilo, neka ga opet uzme kad se vrati. A ja 45 ili 46? Ha, vidjet ćemo.

Hoće li tad biti u Hamburgu?

- Nadam se. Ali vidjet ćemo što će se dogoditi iduće godine. Sad ću ga nazvati, svjestan je da je bila teška utakmica, najteža ove sezone. I moramo iz nje naučiti pouke.

HSV je u prva tri kola Bundeslige osvojio tek jedan bod, a u idućem kolu dočekuje jedinu momčad bez bodova, Heidenheim, i pod imperativom je pobjede.

- Ne gledam na iduću utakmicu pod pritiskom. Ponosni smo kako smo odigrali u drugom poluvremenu, dat ćemo sve da pobijedimo u svakoj utakmici. Moji suigrači i stručni stožer vjeruju i idemo donijeti tri boda kući iduću utakmicu.

Novinare je zanimalo što je poručio suigraču Warmedu Omariju prije utakmice.

- Ništa, rekao sam da pokušamo pobijediti i da budemo kompaktni, ništa drugo ne mogu reći. Da igramo zajedno i da si vjerujemo, da si pokrivamo leđa. Naravno, nije ispalo dobro, ali na kraju smo odigrali OK u drugom poluvremenu.

Je li gol Luisa Diaza bio doista njegov ili se radi o autogolu?

- Ne znam, stvarno ne znam i ne zanima me. Pokušao sam blokirati udarac, nije mi bitno je li bio autogol ili njegov gol - zaključio je Luka Vušković.