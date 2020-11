'Luki sam prvome rekao da se opraštam, a vratit ću se ako me Hrvatska bude ikada trebala...'

To mi je jedna od najtežih odluka koje sam donio u sportskoj karijeri i jedan od najgorih trenutaka u životu. No u životu i karijeri prije ili kasnije morate donijeti i tako teške odluke, rekao nam je Rakitić...

<p>Oproštaj<strong> Ivana Rakitića</strong> (32) od reprezentativnog dresa za većinu navijača hrvatske nogometne reprezentacije bio je šok. Svi smo vjerovali da će Ivan nastaviti predvoditi Vatrene i na Euru, da će pokušati ponoviti, zašto ne, i nadmašiti srebro iz Rusije, no ništa od toga. Ivan je prelomio i donio odluku zbog koje mu, priznaje, nije lako ni danas.</p><p>- To mi je jedna od najtežih odluka koje sam donio u sportskoj karijeri i jedan od najgorih trenutaka u životu. No u životu i karijeri prije ili kasnije morate donijeti i tako teške odluke - kaže Ivan.</p><p>Zašto je odlučio otići u mirovinu, kome je prvo rekao i tko će biti njegov nasljednik u reprezentaciji, otkrio nam je Ivan u velikom intervjuu.</p><p><em>Kladite se na Ligu prvaka <a href="https://click.favbet.hr//?serial=19&creative_id=32&anid=ligaprvaka" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p><strong>Kome ste od suigrača prvome javili da napuštate reprezentaciju?</strong></p><p>- Obzirom da sam se pri donošenju odluke konzultirao s kapetanom i prijateljem Lukom Modrićem, logično je da je on prvi i znao za moju odluku. Pokazao je maksimalno razumijevanje i podržao me.</p><p><strong>Je li istina da ste kazali kako bi nastavili igrati za reprezentaciju da se Luka umirovio prije vas i da ste ostavili otvorenom mogućnost da opet zaigrate ako vas izbornik treba?</strong></p><p>- Moje riječi su krivo protumačene. Nikad nisam rekao da se planiram vraćati. Kazao sam da bih se vratio isključivo ako ne daj Bože bude potrebno. Znači, u slučaju da se veliki broj igrača ozlijedi, da nema tko drugi pomoći... Ja ću zavijek biti navijač moje Hrvatske i spreman sam u nekim izvanrednim okolnostima pomoći svojoj reprezentaciji, naravno, ako budem u stanju, i ako me izbornik i reprezentacija treba.</p><p><strong>Kad ste zadnji put razgovarali s izbornikom Dalićem?</strong></p><p>- Zadnji put smo se čuli kad sam mu objavio svoju odluku da više neću igrati za reprezentaciju, a tada sam mu rekao i da sam od tog dana najveći navijač svojih bivših suigrača i da mi se uvijek može obratiti za bilo kakvu pomoć.</p><p><strong>Je li vam žao što se niste oprostili na prijateljskom ogledu vaših dviju reprezentacija, Švicarske i Hrvatske?</strong></p><p>- Možda bi bilo zgodno, jer to su reprezentacije zemalja koje meni jako puno znače, ali odluku sam donio ranije i tada nisam ništa planirao i razmišljao o oproštaju.</p><p><strong>Kako ste se osjećali dok ste gledali visoke poraze Hrvatske protiv Portugala i Francuske?</strong></p><p>- Naravno da mi je bilo teško, ali nije to pravi odnos snaga. Ovo su ipak utakmice Lige nacija u kojima se reprezentacije uigravaju i isprobavaju nove igrače i taktičke postavke, a pravu će snagu svi pokazati tek na Euru. Pa tako i mi.</p><p><strong>Je li vam čudno biti slobodan kad su okupljanja reprezentacije?</strong></p><p>- Naravno, pa navikne se čovjek poslije toliko godina. Tek sad vjerujem onima koji su govorili da je teže gledati s tribina nego igrati utakmicu. Teško je shvatiti da više nisam dio te priče...</p><p><strong>Koliko ova nova Hrvatska može daleko dogurati na Euru?</strong></p><p>- Sigurno da je Hrvatska kao aktualni viceprvak svijeta u najužem krugu kandidata za samu završnicu. Vjerujem da ćemo to opravdati igrama i ravnopravno se boriti sa svim najvećim konkurentima.</p><p><strong>Koga vidite u ulozi svog nasljednika u reprezentaciji?</strong></p><p>- Najvažnije od svega je da se Hrvatska ne mora brinuti za budućnost reprezentacije, da dolaze mlađi kvalitetni igrači koji će preuzeti uloge nositelja i zamijeniti nas starije. Već sada su pokazali da imaju kvalitetu koja će godinama i iskustvom sve više dolaziti do izražaja. O imenima ne bih, nema smisla stavljati mladim igračima dodatni teret na leđa.</p><p> </p>