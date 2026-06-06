HRVATSKA - SLOVENIJA (NEDJELJA, 20.45) PLUS+
Lukin zadnji ples u Hrvatskoj? Evo potencijalnog sastava za 'generalku' za Mundijal
Nema prostora dovoditi u pitanje moj rad i moju logiku, odriješit je bio Dalić na presici uoči utakmice te je najavio prelazak u formaciju 4-2-3-1. Minutažu bi trebali dobiti Erlić, Fruk, Matanović...
Hrvatska reprezentacija u subotu se iz Rijeke zaputila prema Varaždinu, gdje će u nedjelju od 20.45 sati (Nova TV) igrati prijateljsku utakmicu protiv Slovenije. U zadnjim utakmicama "vatreni" su igrali u formaciji 3-5-2, ali izbornik Zlatko Dalić uoči Slovenije najavio je promjenu.
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