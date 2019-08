Luque kaznio Perryja: Možda i najgori lom nosa u UFC-u ikad

Odličan su meč za gledatelje pružili Luque i Perry, dobili i 50 tisuća dolara bonusa za najbolju borbu večeri, ali neće po dobrome ovo sve pamtiti poraženi Mike Perry. Dobro raspoloženi Amerikanac uvijek oduševljava svojim 'scenskim nastupima' na vaganju, ali i u ringu svojom agresivnom taktikom.

Ovaj ga je put to koštalo. Ne boji se Perry ući u razmjene i primiti mnogo udaraca, ipak je on 'showman'. I primio je mnogo udaraca od Brazilca, a jedan od njih mu je slomio nos. I to kako. No, hrabri Perry nije se predavao, izgledao je dosta dobro, ali na kraju izgubio podijeljenom odlukom sudaca (28-29, 29-28 x2). No, nije on bio jedini koji je te večeri doživio tešku ozljedu. Gledano s pozitivne strane, on je za svoju ozljedu bar dobio 50 tisuća dolara bonusa.

U 'undercardu' je gore prošao Raulian Paiva kojeg je u prvoj rundi nokautirao Rogerio Bontorin. Nije ga 'samo' nokautirao, već mu je i 'odlomio' komad arkade. Nije ovo sport za svakoga, to pokazuju i ove slike.