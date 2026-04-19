Lyon šokirao PSG usred Pariza!

Nakon pet uzastopnih poraza od Paris Saint-Germaina i trogodišnjeg čekanja, nogometaši Olympique Lyona slavili su sa 2-1 u derbiju odigranom na Parku prinčeva i skočili na četvrto mjesto ljestvice Ligue 1 te utrku za prvaka učinili zanimljivom.

Lyon je u Parizu već nakon 18 minuta imao dva gola prednosti, a epitet igrača utakmice zaradio je Brazilac Endrick koji je postigao prvi pogodak u 6. minuti, a bio asistent Alfonsu Moreiri u 18. minuti za 2-0.

PSG je mogao smanjiti zaostatak u prvom poluvremenu, ali je u 33. minuti gostujući vratar Dominik Greif obranio kazneni udarac Goncalu Ramosu.

Hviča Kvarachelia je u čevrtoj minuti dodatka uspio samo ublažiti poraz PSG-a u zadnjoj utakmici 30. kola francuskog prvenstva.

Naime, PSG je nakon večerašnjeg poraza ostao samo jedan bod ispred Lensa, uz utakmicu manje. Lyon se s 54 boda izjednačio s Lilleom koji je na trećem mjestu, a u borbi za izravan plasman još su Rennes s 53 i Marseille s 52 boda. Bez izgleda nije ni Monaco koji ima 50 bodova.