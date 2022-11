Može Babo i bez trice: I opet je bio jedan od najboljih igrača

Samo dvojica hrvatskih košarkaša prešla su magičnu brojku od 10.000 koševa u NBA ligi. Pogađate, prvi je legendarni Toni Kukoč, a tom elitnom društvu pridružio se sjajni Bojan Bogdanović koji igra sezonu karijere u dresu Detroit Pistonsa.

Babo je to napravio u petak u porazu od Clippersa kada je zabio 26 koševa, a ne sumnjamo kako će tu brojku još malo podignuti do kraja sezone jer u fantastičnoj je formi. Njegov Detroit noćas je izgubio od Lakersa 128-121), što mu je 14. poraz u sezoni, no još jednu vrlo dobru utakmicu odigrao je Bogdanović.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Zabio je 20 koševa uz šut sedam od 15. Vjerovali ili ne, nije niti jednu tricu pogodio. Da, i to se događa ponajboljem tricašu lige. Pucao je dvaput, nije ušlo pa je odustao. I upravo zbog toga je još fascinantnija ova brojka u rubrici koševa. Za 35 minuta igre je hrvatski košarkaš skupio i šest skokova uz pet asistencija.

U posljednjih pet utakmica samo je jednom išao ispod 20 koševa. Ove sezone na prosjeku je od 20.5 koševa, tri skoka i dvije asistencije. No, Detroit niže poraze. Ovo je bio čak 14. u 17 utakmica. Mlada je to momčad u izgradnji, jedna od onih kojoj se predviđaju velike stvari za nekoliko godina. Tu su Cunningham, Bey i Ivey, igrači od kojih se očekuje puno, a Bogdanović je došao kako bi im bio mentor i lider na terenu, netko tko će ih savjetovati.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Njemu takva uloga odgovara, iako neće ove sezone gotovo sigurno igrati doigravanje i boriti se za naslov, što je bila jedna od želja kada se spominjao trejd. Nema pritiska, ima više loptu u rukama i veće ovlasti, nego što je to bilo ranije. A uostalom, kapnut će sjajna svota koja će osigurati egzistenciju do kraja života. Pa i njegovim potomcima. Potpisao je novi dvogodišnji ugovor za koji će mu biti isplaćeno 39.1 milijuna dolara.

Posrnuli Lakersi slavili su tek četvrti put ove sezone, a predvodio ih je sjajni Anthony Davis s 38 koševa. Kod Pistonsa je najbolji bio Burks s 23 koša.

Foto: Rob Gray/REUTERS

Na parketima NBA lige je noćas trčao i Dario Šarić. U dramatičnoj utakmici Phoenix Sunsi izgubili su od Utah Jazza (134-133). Šarić je dobio 13 minuta i za to vrijeme je zabio četiri koša uz šest skokova i jednu asistenciju. Čudesan je bio Booker koji je zabio 49 koševa uz deset asistencija, no nedovoljno za trijumf. Sjajan je kod Jazzera bio Lauri Markkanen koji je zabio 38 koševa. Da, onaj koji nas je uništio na EuroBasketu. Bivši klub Bojana Bogdanovića dao se u remont na kraju prošle sezone, riješili su se Goberta, Mitchella i našeg košarkaša, cilj je bilo tankiranje i hvatanje pickova, no na kraju se ispostavilo kako su složili sjajnu momčad koja će konkurirati za doigravanje. Imaju 11 pobjeda i šest poraza.

