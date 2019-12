Ma gdje ćeš, Jamese? Veznjak Uniteda glavom ozlijedio Moua

Harry Winks je uklizio, a Daniel James pao i glavom završio u koljenima Josea Mourinha. Bio je to svojevrsni doček za portugalskog trenera koji se vratio na 'kazalište snova', ovaj put na klupi Spursa. Mou je izgubio od svoje bivše momčadi iz Manchestera 2-1 (1-1), a u 13. minuti imao je problema s bolovima u koljenu, no to ga nije spriječilo da do kraja bude na klupi momčadi iz Londona.

Foto: ANDREW YATES

Bio je to neugodan sudar, a težak izraz na Mourinhovom licu dao je naslutiti da bi se moglo raditi o nekoj ozljedi. No, vjerojatno će za portugalskog stratega sve proći bez problema jer se ovome nije nadao te je loše amortizirao susret s Jamesovom glavom. Teško mu je to palo nakon što je već u 6. minuti Marcus Rashford zabio u prvi kut Gazzanige, a prije toga ispremiješao obranu Tottenhama.

Foto: ANDREW YATES

No, do poluvremena je rezultat poravnao Dele Alli koji je u odličnoj formi nakon što je Portugalac preuzeo Spurse. Prekrasno je izbacio obranu domaćih jednim prebacivanjem lopte te zabio u De Geinu mrežu. Na poluvremenu je bilo 1-1. U nastavku su opet inicijativu preuzeli 'crveni vragovi' a poveli su već u 49. minuti. Neoprezno je Sissoko srušio Rashforda koji je zabio za konačnih 2-1.

Foto: Reuters

Do kraja su pokušavali gosti, ali što zaslugom Davida de Gee, što pogreškama u napadu i lošom partijom Harryja Kanea, rezultat je ostao nepromijenjen. United u sljedećem kolu za vikend gostuje na Etihadu kod gradskog rivala Cityja, dok Tottenham dočekuje Burnley.