'Ma, igrat ću i jednom nogom ako treba. Nismo još završili...'

Nemamo puno vremena za odmor. Utakmica je druga zaredom od 120 minuta i mislim da je prisutan psihički i fizički umor, ali ispred nas je jedno veliko polufinale. Naravno da ćemo sve učiniti da se što prije rekuperiramo i pripremimo za Englesku, rekao je hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko za HNTV.

Vrsaljko se osvrnuo i na svoje koljeno zbog kojeg je u četvrtfinalu protiv Rusije morao napustiti teren. Kaže kako nije ništa strašno.

- U prvom produžetku osjetio sam veći zamor u tom koljenu. Nešto čudno sam osjetio. Kada sam došao do aut linije odlučili smo, u razgovoru s doktorima, da napustim igru. Nije ništa strašno, ali smeta. Nadam se da ću se uspjeti rekuperirat do utakmice s Engleskom. Rekao sam i doktorima, ali oni brinu o našem zdravlju i ono je na prvom mjestu. Ali igramo polufinale SP-a i jednom nogom igram ako treba. Dat ću 300 posto da budem spreman - rekao je Vrsaljko.

Veliki teret s leđa mu je pao već prije početka Svjetskog prvenstva. Šime je dobio svog prvog sina samo nekoliko dana prije odlaska u Rusiju, a kaže kako mu je to dalo dodatni motiv.

- U svemu tome je jedna velika sreća jer je moja žena dovela na svijet sina prije početka turnira. Bilo je lakše ući na prvenstvo. Sretni smo jako i to je nešto najljepše što može biti na svijetu. S reprezentacijom sam već dugo, okupljanje traje dugo, ali plod toga su svi ovi rezultati koje donosimo. Mi smo prijatelji, zabavljamo se, družimo se. Slijedimo izbornika i sve njegove ideje. Idemo korak po korak i rješavamo na pozitivan način sve ono što je ispred nas - kaže igrač Atletico Madrida i dodaje kako cijela momčad vjeruje u sebe i želi nadmašiti Vatrene iz '98.

- Nije nas opterećivao rezultat. Bili smo svjesni kakvu reprezentaciju imamo i koliko smo dobri. Trebate ukomponirat 23 igrača, izbornika, stožer, napraviti atmosferu. Treba i malo sreće da te pogodi rezulatat. Najlakše je pričat da ova reprezentacija ima potencijal kao i ona 1998., ali treba to napravit. Nije nimalo lako. Ima jako veliki broj kvalitetnih reprezentacija pa su ispale. Ovaj SP je jako težak i time ovaj naš rezultat ima još veće značenje - kazao je Vrsaljko.

Dodao je kako njegovi suigrači ne razmišljaju samo o generaciji 98.

- To respektiramo. Ljestvica je visoko podignuta i samim time ljudi žele da se to ponovi. Sada kad smo u situaciji da igramo polufinale Svjetskog prvenstva, nemojte misliti da ćemo mi stati na tome. Nismo slučajno došli tu. Idemo na pobjedu u svakoj utakmici. Dobri smo na terenu, pokazujemo karakter iz utakmice u utakmicu. Stojimo super i to se vidi. Imali smo dvije zahtjevne utakmice iako to ne izgleda da su teški protivnici, ali bilo je jako naporno da dođemo do polufinala - kaže Vrsaljko.

U osmini finala i četvrtfinala gledali smo veliku dramu jedanaesteraca. Ranijih godina takve utakmice nismo pobjeđivali, ali ovaj put kao da se sve vraća u našu korist. Vrsaljko kaže kako je samopouzdanje veliko i kako je motivacija na maksimumu, a pomazio nas je i faktor sreće.

- Takve utakmice kad prelomite u svoju korist, onda idete da ostvarite nešto veliko. Treba imati karakter. Osjetite na terenu da se lomi i onda znate da morate dati još više da pobijedite. Te dvije utakmice su se lomile i morate dati zadnje atome snage. Tek onda dolaze ti jedanaesterci i onda morate imati taj faktor sreće - kaže.

- Nije bilo nimalo lako gledati, ali ne možete doći na jedanaesterce i tamo očajavati 'ajme majko, ko će ovo gledati.' Moramo se ponašati kao muškarci i na terenu i van terenu. Zagrlimo se i kad kažemo 'iznad svih Hrvatska', onda to i mislimo. Onaj koji puca jedanaesterac ima našu punu podršku i vjerujemo svi u njega - dodaje Šime.

'Nema stajanja protiv Engleza'

- Utakmica protiv Engleske će biti puno drugačija od utakmice s Danskom i Rusijom. Oni imaju jednu kvalitetu. Dobro igraju, organizirani su, fizički moćni. Ali i mi smo svjesni svoje kvalitete. Imaju i oni svoje mane koje ćemo mi nastojati iskoristiti. Bit će to dugih 120 minuta ili 90 minuta, ali kažem samopouzdanje je veliko sada kada smo u polufinalu. Suludo je pitanje kako ćemo izaći na teren i postavit se, treba dati sve. Mi predstavljamo svoju domovinu i nema stajanja - kaže Šime.

'Još nismo svjesni'

- Znamo razgovarati da nismo svjesni što se događa. Mislim da je to čak i dobro da imamo svoj mir i svoju atmosferu te da smo skoncentrirani samo na ovaj cilj. No putem medija vidimo da je atmosfera velika u domovini i van domovine. Svi žive s nama i šalju nam poruke podrške. Ponosni smo da smo taj okidač koji može razveseliti ljude i da svi skupa budemo sretni. Samo radimo ono što volimo, a to je nogomet, ali posebno je igrati za svoju domovinu - rekao je Vrsaljko.

'Ovo je povijest, ali nismo gotovi'

- Ne može se usporediti Europska liga i ovo. Klupski nogomet je nešto sasvim drugo. Ne želim pdocijeniti trofej i svoj klub. Sreća je tada bila ogromna, ali kad igrate za reprezentaciju, ne igrate samo u tom dresu. Tu su emocije. Igrate za svoje roditelje, prijatelje, svoju ženu djecu, cijelu domovinu. Kad navučeš taj dres imaš jednu veliku odgovornost. Tako radimo skupa. Ovo što smo ostvarili je jedna velika povijest, ali nismo još završili. To ostaje urezano u srcu - zaključuje Vrsaljko te dodaje kako se ne sjeća 1998.

- Ne sjećam se 1998. Bio sam mali. Znam da je atmosfera u kući bila užarena, ali tek kasnije sam shvatio što je bilo i kakvo je veselje bilo - kazao je Vrsaljko.

VIDI OVO! KVIZ: Koliko znaš o Svjetskom prvenstvu?

POGLEDAJ NAVIJAČKI HIT: MOJA CROATIA

Sada napokon i ti možeš nositi majice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia". Od danas ih možeš kupiti na stranici ŽUTI KLIK.

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.