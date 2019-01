Ni gol Kalinića nije pomogao: Atletico ispao iz Kupa kralja

Nikola Kalinić vraća se u golgetersku formu koja ga je krasila tijekom dana u Fiorentini, no ni to nije pomoglo njegovom Atleticu koji je ispao u osmini finala španjolskog kupa od Girone. Završilo je 3-3 u Madridu, a pošto je u prvoj utakmici bilo 1-1, Girona je prošla zbog više golova u gostima.

Zabio je Kalinić za vodstvo svog Atletica u 12. minuti, i to kakav gol. Perfektnu, snajpersku loptu poslao mu je Diego Godin, Kale je to lijepo primio, pobjegao svojim čuvarima i bombardirao u prvi kut. Bio je to snažan šut, golman Iraizoz je bio skroz nemoćan. Ovo mu je bio četvrti gol u dresu Atletica.

Činilo se kako Atletico ima sve pod kontrolom, očekivao se još koji gol u mreži Girone. No nije Atletico dugo izdržao, već u 37. minuti Girona golom Fernandeza izjednačuje na 1-1, da bi u 59. minuti Stuani potpuno preokrenuo. Voda u ušima igrača, Simeone ljut kao ris. Ne može gore, tako? To ih je odmah podiglo, samo sedam minuta kasnije Correa je izjednačio na 2-2 i dao nadu svojoj momčadi u preokret.

Eksplodirao je stadion Wanda Metropolitano u 84. minuti nakon što je Griezmann zabio za 3-2 i potpuni preokret. Bili su u glavama već u četvrtfinalu, a kako to inače bude, sustigla ih je kazna. Samo četiri minute poslije, iz silnog slavlja, eto tuge u Madridu. Zabio je Doumbia za još jedno izjednačenje i veliko slavlje svoje momčadi jer su prošli u četvrtfinale španjolskog kupa.

Nikola Kalinić odradio je cijelu utakmicu, zabio gol, ali nije uspio pomoći svojoj momčadi da prođe dalje...