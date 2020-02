Ma kakva korona: Napustio Sevillu i potpisao za Wuhan FC

Koronavirus posljednjih je nekoliko tjedana svjetska priča broj 1. Stotine ljudi već je izgubilo život, stotine su oboljele, ali strah koji širi taj virus ni malo ne dira Daniela Carrica (31).

Dok mnogi bježe iz Kine, pogotovo iz Wuhana koji je epicentar te bolesti, Carrico je odlučio otići baš tamo. Ne pomoći oboljelima, već igrati nogomet.

Portugalac je ostvario transfer iz Seville u Wuhan Zall, a osim što je iznenađujuće samo po sebi jer je u andaluzijskom klubu imao značajnu rolu (12 utakmica ove sezone), malo tko može vjerovati da je na to pristao dok koronavirus ne jenjava.

🚨 Agreement with Wuhan Zall FC, of China, for the sale of @D_Carrico.



Thank you for everything, captain!!! 🙌👏#vamosmiSevilla #WeareSevilla pic.twitter.com/9VJCXDKMKd