MA NARAVNO Senzor u lopti osjeti Matanovićevu dlaku, ali ne i kabel? Ok, evo rješenja

Engleska je nakon dramatične i kontroverzne utakmice pobijedila Norvešku 2-1 nakon produžetaka te izborila polufinale Svjetskog prvenstva. Norvežani su poveli pogotkom Andreasa Schjelderupa u 36. minuti, ali je Jude Bellingham s dva gola odveo Englesku među četiri najbolje reprezentacije turnira.

Bellingham je najprije u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena zabio za 1-1, a zatim je u 93. minuti pokupio odbijanac i pogodio za englesku pobjedu. Engleska će u polufinalu igrati protiv Argentine, koja je u četvrtfinalu svladala Švicarsku 3-1.

Utakmicu je obilježila kontroverzna situacija. Prva se dogodila u akciji koja je prethodila engleskom izjednačenju. Norvežani tvrde da je lopta nakon ispucavanja vratara Ørjana Nylanda pogodila kabel kamere iznad terena, zbog čega je promijenila putanju i pala prema Elliotu Andersonu. On je zatim pronašao Anthonyja Gordona, a Gordon asistirao Bellinghamu za 1-1.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Norveški igrači odmah su okružili suca Clémenta Turpina i pokazivali prema nebu, tražeći da poništi pogodak. Da je utvrđeno kako je lopta dodirnula kabel, sudac bi morao prekinuti igru, a susret bi se nastavio sudačkim podbacivanjem. Fifa je kasnije objavila da nema dokaza da je lopta dodirnula kabel. Prema njihovu objašnjenju, senzor u povezanoj lopti nije zabilježio nikakav pomak u takozvanom "otkucaju srca lopte" dok je bila u zraku.

"Prije engleskog pogotka u 45.+2. minuti protiv Norveške, senzor u lopti nije zabilježio nikakav pomak u 'otkucajima srca lopte' dok je bila u zraku, pa stoga nema dokaza da je lopta dotaknula kabel iznad terena i zbog toga promijenila svoju putanju", objasnili su.

O toj se situaciji govorilo i u studiju BBC-ja. Wayne Rooney smatrao je da snimka sugerira promjenu putanje lopte.

- Čini se da lopta skreće i brzo pada. Nekako skreće loptu.

Engleski izbornik Thomas Tuchel rekao je da nije vidio situaciju s kabelom, ali je podsjetio na tehnologiju koja je već izazvala mnogo rasprava na ovom turniru. Pritom je spomenuo utakmicu Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala, kada je Hrvatskoj u završnici poništen gol Joška Gvardiola.

- U lopti se nalazi čip koji vam može reći ako je dotakne dlaka, kao što znamo još od utakmice Hrvatske protiv Portugala, tako da bi vam trebali moći reći je li se dodir dogodio ovdje. Nisam vidio incident.

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Podsjetimo, Hrvatska je protiv Portugala u završnici zabila za izjednačenje, ali je pogodak poništen nakon intervencije tehnologije Connected Ball. Čip u lopti registrirao je kontakt Igora Matanovića, a budući da se Mario Pašalić u nastavku akcije nalazio u zaleđu, sudac Espen Eskas poništio je Gvardiolov gol.

"Prema podacima tehnologije Connected Ball smještene unutar lopte, dokazano je da je hrvatski reprezentativac s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u akciji koja je prethodila pogotku protiv Portugala. To je sucu omogućilo da ispravno dosudi zaleđe i poništi pogodak" stajalo je tada u Fifinu objašnjenju.