Ma, nema straha! Panama će pasti, a onda će ona Hrvatska koju znamo opet zagrmjeti!
Naši nogometaši i dalje vjeruju u sebe, svjesni su da na ovom turniru još mogu napraviti velike stvari. Da im jedan poraz ne može srušiti snove. Pa zar nije i Argentina u Katru 2022. krenula porazom!? I to od Saudijske Arabije...
Nema brige, nema straha, Panama će pasti! Hrvatska nogometna reprezentacija pokazala je protiv Engleske dva lica. Izabranici Zlatka Dalića bili su goropadni i moćni u prvom dijelu, a onda su u nastavku djelovali izgubljeno i preplašeno. I nije problem izgubiti od Engleske, ali boli kada im poklonite pobjedu vlastitim pogreškama.