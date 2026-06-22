IDEMO PO POBJEDU! PLUS+

Ma, nema straha! Panama će pasti, a onda će ona Hrvatska koju znamo opet zagrmjeti!

Naši nogometaši i dalje vjeruju u sebe, svjesni su da na ovom turniru još mogu napraviti velike stvari. Da im jedan poraz ne može srušiti snove. Pa zar nije i Argentina u Katru 2022. krenula porazom!? I to od Saudijske Arabije...