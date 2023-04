Ma nikome ništa nije bilo jasno: U polufinalu slovenskog Kupa zasvirala je himna Lige prvaka!?

Vrlo zanimljivoj sceni danas su svjedočili gledatelji na polufinalu slovenskog nogometnog Kupa, dvoboju između NK Bistrice i Maribora. Naime, nogometaše obje momčadi pri izlasku na travnjak dočekala je - himna Lige prvaka!? Nismo sigurni je li se netko "zaletio" ili pustio krivu pjesmu, ali gledatelji na tribinama kao i sami igrači sve su popratili sa smiješkom.

Video pogledajte OVDJE

Damir Krznar ništa nije želio riskirati u Slovenskoj Bistrici, već je na teren istrčao s najjačom postavom. Jasno, Krznaru i njegovom stručnom stožeru Kup je jedina prilika da ove sezone stignu do jednog trofeja, nogometaši ljubljanske Olimpije već su osigurali novi naslov prvaka Slovenije.

Maribor je na koncu pobjedom 3-1 stigao do finala u kojem će čekati boljeg iz dvoboja Olimpije i Aluminija. Iako, u Slovenskoj Bistrici je bilo jako zanimljivo, domaćinu je krajem prvoga dijela poništen gol Kukovca, a isti igrač je početkom nastavka doveo Bistricu u vodstvo. Ipak, do kraja utakmice su poentirali Marko Tolić, Žan Vipotnik i Aljaž Antolin, pa je Maribor stigao do velikog finala.

