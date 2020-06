Ma Nole može i košarku igrati! Čilić 'sipao' trice, a Zverev je oduševio: Moramo ga potpisati

Dva dana sam ovdje, ugodno se osjećam, gostoprimstvo je izuzetno. Hvala KK Zadru što nam je dozvolio da zaigramo ovdje sa njihovim prvotimcima, rekao je najbolji svjetski tenisač...

<p><strong>Novak Đoković </strong>prije tenisa u Zadru igra - košarku. U dvorani <strong>Krešimira Ćosića na Višnjiku</strong> zaigrao je s kolegama tenisačima Zverevom, Dimitrovom, Čilićem, Ćorićem te ekipom KK Zadar.</p><p>Pred nekoliko desetaka ljudi u publici i uz škrip tenisica na parketu odmjerili su snage u zadarskoj dvorani. Svi oni danima su u Zadru kako bi najavili teniski megaspektakl koji se od petka do nedjelje održava na montiranom teniskom stadionu uz dvoranu Višnjik.</p><p>Đoković je, jedini u crvenim hlačicama, predvodio ekipu te manjak visine nadoknađivao velikim trudom na terenu. Pokazao je sjajne sposobnosti u vođenju lopte, a košarkaške vještine pokazao je Marin Čilić koji je bez problema pogađao trice. </p><p>- Moga’ bi ovaj i za Zadar zaigrati - čulo se s tribina nakon što je Zverev majstorski zakucao i oduševio sve.</p><p>Bez sudaca i pravila, s pokojim povikom iz publike kad bi koraci bili preočiti, u sportskom duhu utakmica se privela kraju bez da itko zna koji je bio konačni rezultat. Prvi reket svijeta u Zadru je odradio trening na zemljanom terenu uz more, a boravak u Zadru popratio je i snimkama i fotografijama na društvenim mrežama.</p><p>- Dva dana sam ovdje, ugodno se osjećam, gostoprimstvo je izuzetno. Hvala KK Zadru što nam je dozvolio da zaigramo ovdje sa njihovim prvotimcima - kazao je Đoković i poslije susreta zamolio igrača Zadra Dominica Gilberta da ga pouči zakucavanju i slobodnim bacanjima.</p><p>Na pitanje o Hrvatima i Srbima i zatopljavanju odnosa kazao je:</p><p>- Mi sportaši to radimo, gajimo prijateljske odnose i zajedništvo. To je najmanje što možemo učiniti i mislim da se kroz sport to oslikava na najljepši način. </p>