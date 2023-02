Ma on je stvarno nezaustavljiv: Mbappe uništio snove Tudora, stigao do 200. gola za Parižane

Igor Tudor sa svojim je Marseilleom "pao" u velikom derbiju francuske lige, PSG je na Velodromeu slavio 3-0. I ne može si hrvatski strateg ništa zamjeriti, njegova je momčad furiozno otvorila dvoboj, imala dvije velike prilike preko Tavaresa, a onda mu se dogodio - Kylian Mbappe. A protiv toga u današnjem nogometu mogu samo rijetki...

Kylian Mbappe je dvaput zabio (oba na asistencije Messija), jednom i asistirao. Pogađate, Leu Messiju. Fascinira način na koji se ovaj dvojac "poigrao" s obranom Marseillea, to je djelovalo prilično dojmljivo. I zastrašujuće. Kylian Mbappe stigao je do 200. službenog gola u dresu PSG-a, za to mu je trebalo samo 246 utakmica. A uz to ima i 95 asistencija.

Velike nevolje za PSG dogodile su se u 16. minuti na terenu ostao ležati Presnel Kimpembe. Standardni branič Parižana ima velikih problema s ozljedama ove sezone, a ovoga puta se sam srušio na travnjak, na klupi gostiju je nastala panika. Presnel Kimpembe je odmah iznesen na nosilima, no u drugom dijelu moglo ga se vidjeti na klupi sa štakama. A izgledalo je prilično loše...

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

Parižani su do prednosti stigli sredinom prvoga dijela. Prvo je Messi u 25. minuti dubinski proigrao Mbappea koji izlazi na vratara Lopeza i pogađa za 1-0, a četiri minute kasnije Mbappe je fantastičnom asistencijom "uzvratio" Messiju koji lakoćom zabija za 2-0. U drugom dijelu, sve po starom. Messi je u 55. prebacio domaću obranu, Mbappe pobjegao i Lopez je opet bio nemoćan.

Zanimljivo, Marseille je 8. veljače izbacio PSG iz Kupa, na svom stadionu slavio 2-1. I odigrao prema Tudorovim riječima "fantastičnu utakmicu". No tada na terenu nije bilo Mbappea, tada su njegovi nogometaši uspjeli zaustaviti Messija i Neymara. Sada se Kylian Mbappe vratio na teren, Tudor i društvo na to nisu imali odgovora. Rijetki imaju...

