'Ma Oršić ima bolji udarac od Rooneya, a ja ću kupiti kombi i prodavati ćevape po Hrvatskoj'

Obožavam putovati. Bio sam i na probama na Malti, igrao u Boliviji, Kostariki... Baš sam nedavno bio i na vašoj obali, u Šibeniku, Primoštenu, kazao nam je Tyler Back, Amerikanac koji igra za trećeligaša Špansko...

<p>Neki novi vjetrovi pušu u <strong>Španskom</strong>. Hrvatski trećeligaš nedavno je postao jedini nogometni klub u Hrvatskoj koji koristi <strong>solarnu </strong>energiju, a cilj im je već iduće sezone napasti 2. HNL. U tim ambicijama mogao bi im pomoći 190 centimetara visoki američki golman <strong>Tyler Back</strong> (27). </p><p>- Iskreno, nemamo pojma ni kako ni zašto je došao. Ovdje igra samo za stan i režije, ali kažu mi treneri da se radi o, po kvaliteti, najmanje drugoligaškom golmanu - priča nam predsjednik kluba <strong>Filip Bilandžić</strong>.</p><h2>Pogledajte video:</h2><p>- Zarađujem od YouTubea! Vodim kanal s prijateljem <strong>Willom Johnom</strong> (35), možda ga se sjećate, igrao je prije nekoliko godina za Vinogradar, on tečno govori hrvatski, djevojka mu je iz Zagreba pa me on i doveo ovdje. Što snimamo? Razne vodiče kako napraviti nešto u nogometu. Will je <strong>krilo </strong>pa pokazuje driblinge, ja pokazujem bacanja, <strong>golmansku tehniku</strong>, kako oprati rukavice, imamo kanal od 630 tisuća pretplatnika - smije se simpatični Tyler pa dodaje:</p><p>- Ako s financijama malo i zapne, roditelji mi pošalju nešto. Ovdje baš uživam. Iskreno, baš i ne izlazim, nemam ni vremena jer par sati dnevno potrošim na uređivanje videa. Na snimanje ovakvih videa odlučio sam se jer u Americi puno djeca nema novca za treninge. Kod vas je to sve puno jednostavnije, članarine su manje. U SAD-u moraš imati bogate roditelje kako bi se mogao baviti nogometom, zato nam reprezentacija nikad neće ostvariti puni potencijal. </p><h2>'Oršić ima bolji udarac od Rooneya'</h2><p>Tylerov dolazak u Špansko možda i ne bi bio čudan da se ne radi o golmanu koji je branio u prvoj finskoj ligi, za <strong>RoPS</strong>. Tamo se susreo i s Lokomotivom u kvalifikacijama za Europsku ligu, ali bio je treći izbor. </p><p>- Tamo je bilo prehladno! Ne možete zamisliti moj šok kad sam došao, a vani je bilo -30, Sunce nisam vidio tjednima... Volim putovati, ali rekao sam si da ne želim više ići u zemlje <strong>sjeverno </strong>od Njemačke - kaže kroz smijeh.</p><p>Nakon Finske, Tyler je branio u Švedskoj pa potom godinu i pol bio bez kluba. Ipak, nije mirovao.</p><p>- Vratio sam se kući, u <strong>Washington</strong>. Roditelji mi žive nekoliko kilometara od grada. Trenirao sam tamo s <strong>D.C. Unitedom</strong> sedam mjeseci i dijelio svlačionicu s velikim <strong>Wayneom Rooneyem</strong> (34). Nakon treninga branio sam mu slobodnjake, čovjek je baš klasa i veliki radnik. Ipak, usudio bih se reći da <strong>Mislav Oršić</strong> ima i bolji udarac od njega! S Mislavom i <strong>Sandrom Kulenovićem</strong> sam tu u Španskom tijekom korona-pauze trenirao, održavao formu.</p><p>U Španskom je od dolaska nezamjenjiv među stativama, a klub mu maksimalno izlazi u susret.</p><p>- Moram im se zahvaliti jer sam propustio jedno kolo. Naime, za svoj YouTube kanal otišao sam snimiti reportažu u Manchester, s igračima Uniteda. Intervjuirao sam golmana <strong>Sergija Romera</strong> (33). Šteta što mi je njihova press služba cenzurirala "pola toga", ali OK, moraju njegovati imidž velikog kluba, haha - kaže Back pa dodaje:</p><p>- Obožavam putovati. Bio sam i na probama na <strong>Malti</strong>, igrao u Boliviji, Kostariki... Baš sam nedavno bio i na vašoj obali, u Šibeniku, Primoštenu i onom gradu na T... Joooj, kako se ono zove? <strong>Trogir</strong>, da! To je najljepši europski grad u kojem sam bio - priča nam oduševljeni Amerikanac.</p><h2>'Trump je idiot'</h2><p>U Hrvatskoj planira ostati najmanje do prosinca. </p><p>- Na odlazak u SAD ni ne pomišljam! Tamo se situacija s koronom otela kontroli, granice su zatvorene. Također, prijelomna točka bilo je brutalno ubojstvo <strong>Georgea Floyda</strong>. Ne odobravam pljačke na ulicama, ali razumijem i te ljude. Tamnoputi ljudi imali su samo "na papiru" ista prava kao bijelci, a u praksi je to bilo drugačije. Tamnoputi imaju manje plaće, prema njima se odnose neljudski, to su činjenice - objašnjava golman pa dodaje:</p><p>- Trump je idiot, mora otići, raz*ebao je cijelu državu! SAD je već godinama u nekom "limbu", i on je došao na vlast kao <strong>reakcija </strong>na loš sustav. Sad će doći netko drugi i opet će sve biti isto. Manja grupa bogatih ljudi sve kontrolira i teško ih je svrgnuti, a čujem da je i u Hrvatskoj isto. Amerika je postala država u koju se dolazi samo turistički, više tamo nije poželjno živjeti. Iskreno, ne vidim se tamo, barem dok se neke stvari ne promijene. </p><p>Možda ostanak u Hrvatskoj?</p><p>- Tko zna. Ovdje me drže <strong>ćevapi</strong>, a i ljudi vole puno piti, haha. Nude mi <strong>šljivovicu </strong>svaki dan, postat ću alkoholičar - našalio se pa dodao:</p><p>- Završio sam koledž u <strong>Oregonu</strong>, imam diplomu iz biznisa, ali ne vidim se kao neki knjigovođa, ne želim raditi u uredu. Možda otvorim firmu, kupim kombi i počnem prodavati ćevape, nije mi jasno zašto ih vi ne izvozite! - nasmijao nas je Tyler. </p><h2>'Imate najljepše dresove na svijetu'</h2><p>Usporedio je hrvatsku treću ligu i nogomet u Americi.</p><p>- Teško mi je procijeniti kvalitetu igrača ovdje jer su tereni katastrofalni. Na utakmici s Ponikvama kramponi su mi propadali u blato pri svakoj intervenciji. MLS je kvalitetna liga, a mnogi podcjenjuju i <strong>USL </strong>(drugi rang natjecanja, op. a.), tamo je igrao Niko Kranjčar. Jedino što nama Amerikancima fali je <strong>igrački IQ</strong>. To sve proizlazi iz nedostatka nogometne tradicije. Imamo sjajne fizičke predispozicije, dobre tehničare, ali... Smiješno je gledati kako europski golmani u MLS-u lude na svoje suigrače iz obrane.</p><p>Golman Španskog ima puno kritika na američki nogometni sustav.</p><p>- Svaka čast NBA i NFL franšizama, ali nogomet je nešto drugo. Nije mi jasan sustav MLS-a u kojem klubovi ne ispadaju iz lige. Pa gdje je tu motiv suigračima? Vlasnici nakon razočaravajućih sezona samo kažu: 'OK, idemo dalje'. Više mi se sviđa europski sustav, puno je kompetitivniji i iz igrača izvlači više. Također, užasno je što nogometaši u Americi svoje razvojne godine od 18-22 provode na koledžima. Pa oni igraju samo tri mjeseca godišnje, svega par utakmica. Nitko se ne može tamo razviti, a kad dođu na neku ozbiljniju nogometnu razinu, već bude prekasno. Imam sreće što sam golman pa je kod nas situacija ipak nešto drugačija. Buffon brani s 40 i kusur godina tako da je i preda mnom još dosta karijere.</p><p>Inače, Tyler je godinama strastveni navijač hrvatske nogometne reprezentacije.</p><p>- Pratim Hrvatsku već desetak godina, a oduševile su me 'kockice' na dresovima, imate najljepše dresove na svijetu. Vaše drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu bio je strašan uspjeh. To je i jedan od razloga mog dolaska u Hrvatsku. Klubovi u životopisu sigurno vole vidjeti da je neki golman redovito branio u nekom hrvatskom klubu, pa makar to bila i 3. HNL - završio je.</p>