I nek natjera Dali\u0107a da zbog njega mijenja formaciju! Kad je ve\u0107 jasno da mu bolje odgovara ofenzivnija uloga 'osmice', koju Hrvatska u uobi\u010dajenih 4-2-3-1 i nema. Modri\u0107 i Brozovi\u0107 zacementirani su u veznom redu, a kamo onda s Kova\u010di\u0107em, Vla\u0161i\u0107em, Pa\u0161ali\u0107em, Kramari\u0107em, Petkovi\u0107em ako se vrati u formu...? Ni jedan od njih nije (rado) krilo ni usamljena \u0161pica. I svi zaslu\u017euju igrati u prvoj postavi.

Pa bilo to 4-1-4-1 ili 4-4-2 ili neka varijacija s trojicom otraga i ja\u010dim veznim redom, ovakav Kova\u010di\u0107 mora igrati.

To su slatke Dali\u0107eve brige. Koje mu je na kraju ove tmurne godine nabio Mateo. Probu\u0111eni, pravi Kova\u010di\u0107.

Ma takvog te volimo! Kovačić tjera Dalića da mijenja sustav?

Ma i da smo ispali, ovo je bila njegova utakmica. Utakmica u kojoj je Kova pokazao da zna i da može vući reprezentaciju. Čak su golovi u toj priči manje važni, ali i oni su pokazali da mora igrati ofenzivnije i da ima jako dobar udarac. Koji prerijetko koristi

<p>Kad je sudac <strong>Michael Oliver</strong> dosudio kraj utakmice, nitko se nije radovao. Portugalci su odradili posao i upisali pobjedu koja im ne znači ništa, a hrvatski nogometaši nisu znali je li ih taj poraz izbacio iz europske prve lige ili nije.</p><p>Čestitali su jedni drugima, šetali prema svlačionicama, a jedini koji je razvukao osmijeh od uha do uha bio je <strong>Mateo Kovačić</strong>.</p><p>I prava je šteta što nije bilo publike jer u 90. minuti, kada ga je Dalić izvadio iz igre, sigurno bi dobio ovacije. Što mu se na utakmici reprezentacije nije dogodilo valjda od studenog 2013. i partije protiv Islanda.</p><p>Unatoč porazu, ma i da smo ispali u B rang Lige nacija, ovo je bila njegova utakmica. Utakmica u kojoj je Kova pokazao da zna (to nikad nitko nije ni sumnjao) i da može vući reprezentaciju. Čak su golovi u toj priči manje važni, njegova je igra protiv Portugala bila napokon na top razini, ali i ti su pogoci pokazali dvije stvari: da mora igrati ofenzivnije i dolaziti iz drugog plana, te da ima jako dobar udarac. Koji prerijetko koristi.</p><p>- Znače mi puno golovi, nisam zabio puno za Hrvatsku, tek jedan, sretan sam, ali to je najmanje bitno. Gleda se kolektiv, jedino dobivamo kolektivom. Bilo je dobro, ostanak u ligi je plus za nas i cijelu Hrvatsku. Nismo ponosni jer smo izgubili, ali bili smo čvrsti i odgovorni. Primili smo par glupih golova zbog grešaka, ali najbitnije da smo ostali u A skupini - govorio je Kovačić nakon utakmice.</p><p>Točno, važna je momčad, rezultat, igra... Uostalom, i <strong>Javeier Mascherano</strong> je, recimo, u gotovo 600 utakmica u karijeri zabio pet golova, za Argentinu tri u 147 nastupa. Ili da ne otvaramo staru ranu imena <strong>Lilian Thuram</strong>. Ali svoju su ulogu u momčadi obavljali. Kova nije.</p><p>Jesu li ga kritike nakon Švedske motivirale i potaknule, nije ni važno. Važno je da je Mateo "grizao" izrovani poljudski travnjak, oslobodio se, jurio, gradio i zatvarao. Pa je i zabijao. Tek drugi put u seniorskoj karijeri zabio je dva gola na jednoj utakmici. Prvi je to put uspio za Inter, protiv Stjarnana u Europskoj ligi 2014.</p><p>I važno je da ovo postane njegova konstanta u kockastom dresu, a ne bljesak. Da preuzme odgovornost i odvaži se, da povuče, pa i rješava utakmice.</p><p>I nek natjera Dalića da zbog njega mijenja formaciju! Kad je već jasno da mu bolje odgovara ofenzivnija uloga 'osmice', koju Hrvatska u uobičajenih 4-2-3-1 i nema. Modrić i Brozović zacementirani su u veznom redu, a kamo onda s Kovačićem, Vlašićem, Pašalićem, Kramarićem, Petkovićem ako se vrati u formu...? Ni jedan od njih nije (rado) krilo ni usamljena špica. I svi zaslužuju igrati u prvoj postavi.</p><p>Pa bilo to 4-1-4-1 ili 4-4-2 ili neka varijacija s trojicom otraga i jačim veznim redom, ovakav Kovačić mora igrati.</p><p>To su slatke Dalićeve brige. Koje mu je na kraju ove tmurne godine nabio Mateo. Probuđeni, pravi Kovačić.</p>