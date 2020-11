Ma to, Kova! Pet godina nije zabio za Hrvatsku pa Portugalu utrpao dva! Pogledajte ih...

Bila je davna 2015. i vrući lipanj u Varaždinu kad je Mateo Kovačić zabio prvi gol za hrvatsku reprezentaciju. Gotovo pet i pol godina kasnije utrpao je drugi Portugalcima na Poljudu

<p><strong>Mario Pašalić</strong> dobio je sjajnu loptu na desnu stranu, primirio je i poslao po travi na peterac za <strong>Matea Kovačića</strong>.</p><p>Opalio je veznjak Chelseaja prvi put, obranio mu je Rui Patrício, ali dobio je Mateo popravnu priliku i pospremio je u mrežu za vodstvo protiv Portugala na Poljudu!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening Hrvatske na Poljudu</strong></p><p>Prvi je to Kovačićev gol za hrvatsku reprezentaciju od 7. lipnja 2015. i prijateljske utakmice protiv Gibraltara u Varaždinu (4-0), tek drugi ukupno u 63. nastupu. I u pravom trenutku, u jako važnoj utakmici za ostanak u elitnom razredu Lige nacija. a kasnije dodao - još jedan!</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://gol.dnevnik.hr/clanak/hrvatska-reprezentacija/pogledajte-golove-s-utakmice-hrvatska-portugal-na-poljudu---628483.html" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>Sjajno je Hrvatska izgledala u prvom poluvremenu, imao je i <strong>Josip Juranović</strong> čistu priliku povisiti naše vodstvo, ali je promašio gol. Protiv <strong>Cristiana Ronalda</strong> i društva, i s kombiniranom obranom, i bez napadača, sve je štimalo. Ali sve je poremetio crveni karton Marka Roga u 51. minuti.</p><p>Ronaldo je izveo slobodnjak, <strong>Dominik Livaković</strong> obranio, Ruben Semedo dao do Rubena Diasa koji posprema za 1-1 u 52. minuti. A samo osam minuta kasnije Diogo Jota je igrao rukom u našem šesnaestercu, sudac Michael Oliver nije to sudio i Joao Felix poslije je pogodio za preokret.</p><p>No to naše nije izbacilo iz takta, samo pet minuta poslije povukli smo polukontru, a Nikola Vlašić krasno ostavio loptu Kovačiću koji je odapeo i pogodio od desne stative u mrežu. Pravi eurogol i top u nogama u Kovačićevoj utakmici karijere u dresu "vatrenih".</p>