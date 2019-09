Ma vi se šalite: Arena Miamija mogla bi se zvati - BangBros

Već punih 20 godina, otkako je izgrađena 1999. godine, American Airlines Arena dom je NBA momčadi s Floride Miami Heata. Bit će i dalje, bez brige, ali ne pod tim imenom.

American Airlines najavio je još prošle godine da neće potpisivati novi ugovor, pa je počeo rat kompanija za vlasništvo nad imenom Arene. Među "ratnicima" našla se i pornografska industrija BangBros (!). Čije je sjedište upravo u Miamiju.

Ista je za prava nad imenom ponudila 10 milijuna dolara u sljedećih deset godina. Smislili su već i kraticu, pa ako biste išli u BangBros centar, dovoljno je samo reći da idete u BBC.

- Miami je poznat po prekrasnim ženama, po sportskim timovima kao što je Miami Heat, ali i po BangBrosu. Stoga, Miamiju ne bi trebalo ništa više od Arene koju sponzorirao BangBros - stoji u priopćenju te kompanije za odrasle.

Međutim, jedno je njihova želja jer ovo će se ipak teško ostvariti s obzirom da ponuda vjerojatno neće zadovoljiti vlasnike. American Airlines u prošlom je ugovoru za godinu plaćao dva milijuna dolara, a prema nekim informacijama sada to košta i tri puta više.

BangBros plans to submit a $10,000,000 bid for the naming rights to the Miami Heat Arena



BangBros would like to name the arena The BBC(BangBros Center) pic.twitter.com/fuhfwqjPp0