Maca Maradona: U Sevilli su mi nudili love koliko i Šukeru, a ovaj nadimak su mi dali Talijani

KAO DIEGO 'Stvarno smo slični, čak sam ga kopirala s minivalom. Diego je omalen kao i ja, slično igramo, trpamo i lijevom i desnom. Ma, baš sam ponosna na taj nadimak', pričala je Marija Matuzić, koja je zabila više i od Pelea

<p>Jedan je <strong>Diego Armando Maradona</strong>, ali mi u Hrvatskoj s ponosom možemo reći i da je jedna <strong>Maca Maradona</strong> (59). Riječ je, dakako, o Mariji Matuzić, najboljoj hrvatskoj nogometašici svih vremena. Šira sportska javnost poznaje je pod već spomenutim nadimkom pa Macu slobodno možemo usporediti s kojekakvim Brazilcima i Argentincima koji su slavu stekli noseći nadimak koji je gotovo nadišao njihovo ime i prezime.</p><p>Marija Matuzić nogomet je počela igrati davne 1974. godine u rodnoj Dugoj Resi, u vrijeme dok su europskim nogometom drmali <strong>Gerd Müller</strong> i <strong>Johan Cruyff</strong>!</p><h2>Kopirala Maradonu s minivalom</h2><p>Znate kako kažu da su Arvydas Sabonis, <strong>Dražen Petrović</strong> i Toni Kukoč europski pioniri u moćnoj NBA ligi? E, isto to je Marija Matuzić svojevremeno značila za ženski nogomet, koji je 70-ih i 80-ih godina bio predmet ismijavanja, tek u povojima. Već s 13 godina igrala je jugoslavensku ligu, a na utakmicama je trpala po pet-šest komada kao od šale. U orbitu ju je lansirao jedan turnir u Italiji na kojem je prvi puta odjenula dres s brojem 10, a talijanski kolege bili su toliko opčinjeni njezin driblinzima da su je prozvali Maradonom i taj joj je nadimak ostao do danas.</p><p>- Stvarno smo slični, čak sam ga kopirala s minivalom. Diego je omalen kao i ja, slično igramo i baš sam ponosna na taj nadimak - pričala je Maca Maradona.</p><p>Marija Matuzić bila je najmlađe dijete u obitelji, a imala je tri sestre i tri brata. Obitelj je živjela u siromaštvu pa je Maca završila osam razreda osnovne škole i odmah tražila posao. Svi članovi obitelji bili su negdje zaposleni kako bi mogli prehraniti obitelj, ali i sami sebe.</p><p>Nije Maca oduvijek bila u nogometu. Još kao klinka igrala je rukomet, dok je nogomet bio tek sekundarna stvar, povremeni hakl s dečkima iz Duge Rese. Macin prijatelj Ado Jurinjak preporučio joj je da za nastavak karijere kontaktira profesoricu Milicu Pajić, bivšu igračicu Lota koja je imala veze u tom ženskom nogometnom klubu. Odrješito je Marija prihvatila put u nepoznato, sjela na vlak i sa svega 13 godina došla u velegrad. Pogađate, u Zagrebu nisu ostali slijepi na nebrušeni dragulj koji im je praktički s neba pao u dvorište. Maca je odmah zaigrala u prvoj ekipi.</p><h2>'Strašno smo igrale'</h2><p>Nije Marija zanemarila ni rukomet, igrala ga je paralelno. Čak je 1973. dobila poziv iz Lokomotive da dođe na probu zajedno sa svojom pokojnom sestrom Katicom.</p><p>- Dugo sam igrala rukomet, 25 godina usklađivala i jedno i drugo. Postalo je jako naporno pa sam prekinula s rukometom. I sestra više nije mogla igrati, a bila je najbolja u Kotoru u Karlovcu. To je bilo strašno kako smo igrale, ona zabije 15, a ja 12 golova po utakmici, nikad ispod toga - rekla je Marija Matuzić za <a href="https://www.jutarnji.hr/arhiva/maca-maradona-lopta-je-moja-jedina-obitelj/3982902/">Jutarnji list</a>.</p><h2>'Molili je da dođe u Sevillu'</h2><p>Zvuči nevjerojatno, ali Marija Matuzić nikad nije zaigrala u inozemstvu. Počela je u već spomenutom Lotu, igrala je za Zagreb, Dinamo-Maksimir, Agram... Ali nikad, baš nikad nije otišla van, a nemojte misliti da nije imala ponuda. Ipak, ne žali previše.</p><p>- Malo žalim, malo više ne, mogla sam se vani prodati. Nisam htjela zbog mame koja je bila bolesna, a sestra Katica umrla je sa svega 31 godinom. Imala sam ponudu u Sevilli kad je <strong>Davor Šuker</strong> tamo igrao, toliko su i meni nudili kao i njemu, ali bila sam mlada, kako ću. Da sam bila malo starija, onda bih se vratila, otvorila svoj centar, a ne šljakala od pola četiri. I Talijani su me zvali, nudili makinu, život u hotelu, pa onda stan. Poludjeli su 1975. za mnom. Još je puno ponuda bilo iz Europe - kazala je Marija i dodala da su je čak i na zalasku karijere zvali iz Francuske.</p><h2>Izrađivala svoje sličice</h2><p>Uvijek je Maca imala kultni status u društvu. Druge igračice često su na kraju utakmice poželjele razmijeniti dres s njom, ali nije baš uvijek bilo dresova za razmjenu, pogotovo u ženskom nogometu. Ipak, ona je imala privilegije, mogla je mijenjati dresove, ali to nikad nije htjela raditi zbog njezinih suigračica koje nisu to mogle. Tom problemu doskočila je tako da je izrađivala svoje sličice koje je potom dijelila djeci u drugim igračicama. </p><p>Za jugoslavensku nogometnu reprezentaciju odigrala je 14 utakmica, dok je 'kockice' nosila u 20 navrata. Debitirala je 1993. protiv Slovenije u 3-2 porazu, a postigla je oba gola hrvatske ženske nogometne reprezentacije. Zadnju utakmicu za reprezentaciju odigrala je 2000. protiv Češke u kvalifikacijama za Euro u 2-1 porazu.</p><p>Okušala se Maca i u trenerskom poslu. Još 1986. završila je trenerski seminar, a paralelno je uz igračku karijeru jedno vrijeme vodila ŽNK Dinamo-Maksimir. Nije joj trenerski posao baš ležao, uostalom nije ni Diegu Maradoni, pa što...</p><p>Pokazala je Maca i da zna održavati svoj imidž. U maniri velikih nogometaša često ide na humanitarne utakmice, a 2008. okušala se i u jednom domaćem zabavnom showu protiv selekcije amatera koju je složio legendarni <strong>Miroslav Ćiro Blažević</strong>.</p><p>- Nisu to lajbeki. Ćiro je odabrao odlične dečke. Bili su brži i jači. Ipak su igrali s djevojčicama od 12 i 15 godina. Nakon utakmice sam ušla u njihovu svlačionicu dok su bili goli. Trebala sam naše štucne. Svi su se uskomešali, a ja sam im rekla: 'Kaj se sramite. Nemati vi što pokazati’ - rekla je Maca kroz smijeh, iako su izgubile 6-0.</p><p>U ljeto 2010. radi veliki transfer. Redove Dinama zamijenila je Agramom za koji je igrala četiri godine, a onda odlazi u ambicioznog prvoligaša ŽNK Pregradu gdje, vjerovali ili ne, igra i danas.</p><p>Pregrada je danas stabilan prvoligaš, a jedna od glavnih igračica upravo je Maca, koja je ofenzivnije uloge zamijenila onim razigravačkim, igra na poziciji vezne igračice i svojim loptama hrani suigračice. Ma može ona igrati sve, pokazala je to prije dvije godine. Ozlijedila se prošle sezone golmanica <strong>Hajra Đozo</strong> na gostujućoj utakmici protiv Neretve, a na gol je stala Maca u 74 minuti utakmice. Završilo je 4-0 za domaću ekipu, a Maca nije primila gol.</p><p>- Uf, ne sjećam se kako je igrala prije, ali Maca baš razumije nogomet - kaže nam ponajbolja hrvatska reprezentativka <strong>Monika Conjar</strong> (25) pa dodaje:</p><p>- Igrale smo zajedno na jednom turniru na Jarunu. Ona je bila najbolja igračica, a ja strijelac. Baš smo dobro surađivale, djelila je lopte s očima, ima smisao za igru. Ma i danas rastura u Pregradi, tamo je ponajbolja igračica, a trči više i od nekih mlađih cura - pričala nam Conjar.</p><p>Danas malo manje zabija golove, ipak su godine na leđima. Nije Maci lako jer uz nogomet još radi kao domarka u teniskom centru na Velesajmu gdje povremeno brusi formu na partijama malog nogometa. S dečkima, naravno.</p><p>Bilanca golova u dosadašnjoj karijeri? Nešto simbolično, 'samo' više od 1500 golova u gotovo isto toliko nastupa. Više od 1000 od velikana zabijao je još samo <strong>Pele</strong>, priča se da je tu brojku navukao i <strong>Romario</strong>, a u tom uglednom društvu je i Maca od koje današnje djevojke mogu puno naučiti, a i neki razvikani nogometaši joj samo kopačke mogu očistiti i zavezati.</p><h2>Individualne nagrade:</h2><h2>Klupski trofeji:</h2><p>Osvojila je 10 naslova državne prvakinje i 10 titula pobjednice jugoslavenskog i hrvatskog kupa s klubovima ŽNK Zagreb i ŽNK Dinamo-Maksimir. Na turniru u francuskom gradu Mentonu osvojila je 1983. godine sa ŽNK Dinamo-Maksimirom i naslov najbolje klupske ekipe u Europi.</p><p><strong>ŽNK Zagreb</strong></p><p><strong>ŽNK Dinamo-Maksimir</strong></p>