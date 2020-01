Mađari će sanjati Portugalce: Slovenija je u polufinalu Eura!

Što smo mi to sebi napravili, te riječi odavao je svojim zamišljenim pogledom legendarni Laszlo Nagy koji je nekada dominirao na desnom vanjskom, a danas je u stručnom stožeru reprezentacije.

Niti njegovi savjeti nisu pomogli Mađarima koji su izgledali apsolutno pogubljeno, kao i protiv Šveđana.

Bio je to susret između dviju senzacija ovogodišnjeg Europskog prvenstva. Portugal je igrao za peto mjesto, a Mađarska za polufinale, a obzirom na viđeno, izgledalo je kao da je obrnuto. Portugalci su pobijedili Mađare 33-26 i tako im uništili snove o polufinalu Eura, a tamo direktno poslali Slovence koji su ih jučer pobijedili...

Mađari su zaista propustili ogromnu priliku u posljednje dvije utakmice. Jučer su izgubili od Švedske kojoj je to bilo obično odrađivanje utakmice, a danas i od Portugalaca koji također nisu imali nikakve šanse za polufinale. Realno, od Mađara nitko nije ništa očekivao uoči Eura i sve što su napravili na ovome natjecanju je zapravo bonus. Uzeli su bod Danskoj i pobijedili Sloveniju i Island te se neočekivano pogurali u sjajnu poziciju za polufinale koju su mogli riješiti u posljednje dvije utakmice protiv protivnika koji su igrali za ništa, ali falilo im je kvalitete.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Otpočetka do kraja izgledalo je kao da se Portugalci bore za polufinale, a ne Mađarska. Sjajni su bili Moreira i Rodrigues koji su nemilo trpali. Naši susjedi su igrali većinom preko najjačeg oružja, a to je pivot. Jedno vrijeme je čak i išlo kada je Banhidi vukao, ali poslije su Portugalci to sve čitali i lako kontrolirali obranu na crti.

Čak su i održavali tu razliku od dva, tri razlike, ali na početku drugog poluvremena se sve raspuklo i Portugalci su ih potpuno razbili. Moreira je brojao do šest, a Rodrigues i Amador su zabili pet golova. Kod blijedih Mađara Balogh je zabio pet golova, a Ligetvari, Mathe i Banhidi po četiri.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Portugalci su zasad na trećem mjestu i to ih vodi u utakmicu za peto mjesto, ali moraju navijati za Šveđane protiv Islanda...

