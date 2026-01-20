Obavijesti

MAĐARI U POLUFINALU

Mađarska izbacila Španjolsku i sada je jasno: 'Barakude' ili idu kući ili slijedi sudar sa Srbijom!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: F.S./ATAImages

Mađarska je u drami peterca izbacila aktualne europske prvake, Španjolsku, i osigurala polufinale Europskog prvenstva u vaterpolu. Tako je Srbija osvojila skupinu i čeka Hrvatsku ili Italiju

Admiral

Mađarska muška vaterpolska reprezentacija postala je treći polufinalist Europskog prvenstva koje se održava u Beogradu nakon što je u izravnom dvoboju za drugo mjesto u skupini E boljim izvođenjem peteraca svladala branitelja naslova Španjolsku sa 15-14 (3-3, 2-2, 3-3, 3-3; 4-3).

Kolinda snimila slavlje Barakuda 00:44
Kolinda snimila slavlje Barakuda | Video: 24sata/Instagram

Akos Nagy je s tri gola bio najefikasniji kod Mađara, dok je Sergi Cabanas postigao četiri pogotka za Španjolce.

Dvoboj je bio izjednačem gotovo čitavim tijekom iako je većim dijelom u prednosti bila Mađarska, koja je u dva navrata vodila sa dva gola prednosti (3-1 u prvoj te 7-5 u trećoj četvrtini), a Mađarska je bila nadomak pobjede i prije izvođenja peteraca jer je 33 sekunde prije isteka vremena vodila 11-10 i imala posjed. No, Mađari su ostavili završnih sedam sekundi za napad Španjolcima što je Cabanas iskoristio za pogodak za poravnanje.

Prilikom izvođenja peteraca mađarski vratar Vogel obranio je dva udarca, a španjolski Aguirre jedan. Strijelac pobjedničkog gola bio je Fekete.

Mađarska je natjecanje u skupini okončala sa 11 bodova, koliko ima i prva Srbija koja od 20.30 sati igra protiv Crne Gore, dok je Španjolska ostala treća sa 10 bodova. Ovime je poznat i prvi polufinalni par, Mađarska će u petak igrati protiv Grčke koja je kolo prije kraja osigurala prvo mjesto u skupini F. U drugom polufinalu igrat će Srbija i pobjednik susreta Hrvatska - Italija koji je na programu u srijedu od 18 sati. 

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
