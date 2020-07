Madrid: Izađite na balkone, pozdravite šampione. Ali ne slavite po gradu bez maske!

<p>Do kraja dva kola, prednost četiri boda. O čemu razmišljaju hrvatski velemajstor <strong>Luka Modrić</strong> (34) i ostale zvijezde madridskog Reala? O proslavi 34. naslova španjolskog prvaka normalno. Ali...</p><p>Ove godine zbog pandemije korona virusa ništa neće biti kao inače, u stotinama proslava najsjajnijih mogućih trofeja osvajanje kojih je najvećem klubu u povijesti nogometa najnormalniji radni dan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako se u Madridu slavilo Ligu prvaka</strong></p><p>Los Blancos imaju još utakmicu s Villarrealom na 'Santiago Bernabeu' u četvrtak 16. srpnja od 21.00 i gostovanje kod Leganesa (također s početkom u 21 sat) u nedjelju 19. srpnja.</p><p>Dakle već preksutra bi milijuni mogli slaviti novu titulu, a grad Madrid im je, javlja <a href="https://www.cope.es/deportes/futbol/noticias/real-madrid-tiene-intencion-celebrar-titulo-liga-cibeles-20200714_814150">Cadena Cope</a>, jasno stavio do znanja kako vrijede nova i stroga, pandemijska pravila pod radnim naslovom 'Izađite na balkone, pozdravite šampione i... Ostanite tamo'!</p><p>- Tradicionalne proslave kod fontane na Cibelesu sigurno neće biti. To odmah možemo svi zaboraviti - priča madridski gradonačelnik <strong>José Luis Martínez-Almeida</strong>.</p><p>- Nešto ćemo možda i organizirati, ali sa jako ograničenim brojem ljudi. Zdravlje je važnije od toga što nam je ovo prvi naslov od 2017. A i na tom limitiranom slavlju neće biti nikakvog gužvanja, ležanja na ogradi i jedni preko drugih nego: stroga distanca, a oni koji misle doći bez maske bolje da ni ne izlaze iz svojih domova. Nema šanse da im dozvolimo da budu na proslavi.</p><p>Onda je pao savjet za originalnu korona-proslavu:</p><p>- Najbolje da svi izađu na balkone i tamo ostanu. Dresovi, šalovi, zastave i navijanje... Napravimo tako špalir kroz grad i bit će spektakularno, a nitko nikome neće ugrožavati zdravlje - rekao je José Luis Martínez-Almeida.</p><p>Našem nogometnom geniju Modriću to će biti drugi španjolski naslov s Realom i ukupno 17. naslov u dresu slavnog madridskog kluba. Uključujući i tri uzastopne te ukupno četiri osvojene Lige prvaka. Zasad!</p>