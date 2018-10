Magennis: Ostavite moj penis! Ova luda priča stiže iz Sj. Irske

Večeras u 20:45 na Grbavici igraju Bosna i Hercegovina protiv Sjeverne Irske. Priča dana nije vezana uz današnji susret, koliko uz veliku neugodnost koja prati reprezentativca Sjeverne Irske Josha Magennisa (28).

Naime, napadač Boltona je meta navijačke pjesme, odnosno obrade pjesme "September" koju izvodi grupa Earth, Wind and Fire, a zanimljiva doskočica veliča njegov penis, ali i igru.

1 2 3 4

Oh ay oh

Super Josh Magennis

Oh ay oh

24 Inch Penis

Oh ay oh

He never gives the ball away

1 2 3 4