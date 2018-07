Hajduk opet ima predsjednika: Pronašli su ga 'lovci na glave'

Hajduk je dobio novog predsjednika Uprave, izbor je pao na Jasmina Huljaja (49), menadžera koji je veći dio karijere proveo u farmaceutskoj industriji. Epilog je to dva i pol mjeseca duge potrage, tijekom koje su se svi zainteresirani mogli javiti na natječaj, a dio kandidata predložila je 'head hunter' agencija koju je Hajduk angažirao. I Huljaja je predložila upravo 'head hunter' agencija, ispunio je sve njihove stroge kriterije, a potom i razgovor s članovima Nadzornog odbora, koji su ga na koncu i izabrali kao najboljeg kandidata između četvorice koja su ušla u završni krug razgovora.

Ime Jasmina Huljaja posve je nepoznato u svijetu nogometa, iako je poput mnogih Splićana u mladosti i on trenirao u Hajduku, no nije napravio neku posebnu karijeru. Sportom se i danas bavi rekreativno, i to tenisom, skijanjem, ronjenjem...

Huljaj je završio srednju zdravstvenu školu u Splitu, potom je stekao i fakultetsko obrazovanje i zvanje magistra farmacije, a tijekom poslovne karijere stjecao je znanja i na međunarodnim školama.

Pod njegovim vodstvom Jadranski galenski laboratorij iz Rijeke postizao je jako dobre rezultate, a on je obavljao poslove glavnog izvršnog direktora te izvršnog direktora za razvoj poslovanja i upravljanje odnosima s kupcima. Riječ je o manadžeru s vrhunskim obrazovanjem, koji se jako dobro snalazi u poslovnom svijetu, a njegovi suradnici iz Jadranskog galenskog laboratorija hvale ga kao sjajnog menadžera i suradnika.

- Jasmin je jako ozbiljan, vrijedan, korektan, vrlo ugodan i jednostavan za suradnju. Posebno je vješt u pregovorima i zaključivanju poslova. Iz tvrtke je otišao spletom okolnosti, zbog promjena u strukturi vodstva tvrtke. Iako su mu nudili da ostane i dalje, on se zahvalio na ponudi i otišao, što su svi njegovi suradnici sa žaljenjem prihvatiti - ukratko nam je ispričala njegova dugogodišnja poznanica i suradnica.