<p>Engleski nogometaš <strong>Harry Maguire</strong> (27) pušten je u subotu na slobodu nakon što se otrijeznio u pritvoru i porazgovarao s istražiteljima o onome što se dogodilo na Mykonosu. No pitanje je što će biti dalje...</p><p>Pušten je uz jamčevinu, no za njega ne dolaze lijepe vijesti iz Grčke. Kapetan Uniteda se vratio u Veliku Britaniju, a tamo je saznao da ga je Sud na Syrosu proglasio krivim. Maguire, njegov brat i prijatelj optuženi su za nanošenje fizičkih ozljeda, vrijeđanje službenih osoba i pokušaj podmićivanja policajaca. Još nije poznato kakva kazna će ih dočekati.</p><p>Sve se dogodilo ispred jednog bara, a on se potukao zbog svoje sestre koju je branio. Njegova sestra Daisy je u kafiću pila piće, a onda joj je prišao jedan Albanac koji je htio razgovarati s njom, no nakon što ga je odbila, on joj je s injekcijom ubrizgao drogu za silovanje i tako ju drogirao, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/sport/12492905/harry-maguire-sister-injected-mykonos-albanians-trial-brawl/" target="_blank">The Sun</a>. Maguireova sestra se u istom trenutku onesvijestila. To je vidio kapetan Uniteda koji je zajedno s bratom Joem i prijateljem Christopherom odmah došao do nje. </p><p>Nogometaš ju je htio odvesti do bolnice, no onda je došlo do jednog sukoba kada skupina mladića nije pustila njega i njegovu sestru u bus, a navodno je riječ bilo o Albancima. Umjesto u bolnici, završili su u policijskoj postaji. A jedan od policajaca je udario kapetana Uniteda po nozi i rekao mu:</p><p>- Tvoja karijera je gotova. </p><p>Da po Maguirea stvar bude gora, majstor se opirao uhićenju, a policija je i njega i sve upletene odvela na smirivanje (i triježnjenje) u pritvor. A navodno je i htio podmititi policajce da ga puste.</p><p>- Znate li tko sam? Kapetan sam Manchester Uniteda, vrlo sam bogat, mogu vam dati novac, mogu vam platiti, molim vas, pustite nas - rekao je jedan policajac, a Maguire je njegovom kolegi ponovio istu stvar.</p><p>- Molim te, pusti me. Jako sam bogat, mogu platiti. Kapetan sam Manchester Uniteda.</p><p>Iako je samo htio obraniti sestru, ako je vjerovati engleskim medijima, Maguire je završio u pritvoru na dva dana. Naravno, to mu i nije neki problem. U Unitedu zarađuje 200.000 eura na tjedan. Odnosno, ako vam je lakše, 800.000 eura na mjesec. No ono što će ga puno jače zaboljeti je udarac na njegov imidž, ali i na imidž njegovog kluba. </p>