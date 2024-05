Majer: Drugi bi se trebali nas bojati, a vjerujem da Hrvatska i dalje ima najbolji vezni red...

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za Europsko prvenstvo, danas su se "vatrenima" u riječkom hotelu Hilton Costabella priključili Ante Budimir i Josip Stanišić, s vlastitog vjenčanja vratio se Josip Juranović, a pred medijima prije treninga pojavili Lovro Majer i Ivica Ivušić

Pokretanje videa... 02:33 Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Video: Hrvoje Tironi /24sata

- Prva sezona u Njemačkoj, momčadski nismo ostvarili ciljeve, daleko smo bili od toga. Osobno, ne mogu reći da sam nezadovoljan, bila je dobra sezona, puno sam naučio i napredovao. Bila je zanimljiva sezona, lijepo iskustvo, bile su to dobre pripreme za Europsko prvenstvo - priča Majer, pa dodaje:

Kairo: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Nogomet je timski sport, ako momčad nema rezultate, teško je pojedincu pokazati sve što zna. Statistički sam zadovoljan sezonom, puno sam napredovao u Bundesligi, to sam najbolje osjetio na zadnja dva-tri reprezentativna okupljanja. Osjećam se fenomenalno, sretan sam što sam opet tu.

Malo o našoj skupini na Euru.

- Svi znamo koliko je teška skupina, možda najteža. Tu su Italija, Španjolska i neugodna Albanija, ali i mi smo u dobroj formi, oni bi se nas trebali bojati. Puno će toga ovisiti o nama.

Zagreb: Predsjednik Milanović odlikovao hrvatske nogometne reprezentativce | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Vaša pozicija na terenu? U posljednje vrijeme ste najviše u reprezentaciji igrali na desnom krilu?

- Nemam problema igrati na desnom krilu ili bilo kojoj drugoj poziciji. Nisam još pričao s izbornikom, rano je za te stvari. Puno sam napredovao na toj poziciji u reprezentaciji, dobro se osjećam, nije floskula, igrat ću što god treba. Igrao sam i desno i u sredini, pa čak i "šesticu", ništa mi nije problem.

Kako sada, s vremenskim odmakom, gledate prema bronci iz Katra?

- Još nekako ni tad kad smo postigli taj uspjeh, pa ni danas, nisam svjestan svega što smo napravili. Bili smo treći na svijetu, to ću vjerojatno osjetiti tek kroz 10-20 godina. Predivna stvar, to što smo napravili i prije toga, rezultate koje postižemo zadnjih pet-šest godina su nevjerojatni. Sami smo postavili visoku ljestvicu, neće to biti lako održati, ali smo sposobni za takve stvari.

KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ima li Hrvatska i dalje najbolji vezni red na svijetu?

- Ako gledamo zadnje rezultate što smo napravili, stojim pri tome da imamo najbolji vezni red na svijetu. Dolazi Euro, novo natjecanje, nove utakmice i dokazivanja. Sve prije se zaboravlja, i dalje stojim da je to tako, vjerujem da ćemo to pokazati još jednom.

Za koga ste u finalu Lige prvaka?

- Finale Lige prvaka? Očekujem zanimljivo finale, Real je veliki favorit zbog tog iskustva, bit će zanimljiva utakmica, prednost dajem Realu.

Jeste se vi proteklih dana čuli s Danijem Olmom, prvi suparnik na Euru nam je Španjolska.

- Čuli smo se na kraju sezone više vezano uz karte, on je fokusiran na Španjolsku, ja na Hrvatsku. Ali kad se vidimo, sretni smo, igrali smo zajedno, dobri smo prijatelji, najveća komunikacija je oko ulaznica. Hoće ih biti dosta? To sam ja njega pitao, meni će ih trebati puno više - završio je Majer.

Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči odlaska u Egipat | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ivica Ivušić je oduševio na zadnjem reprezentativnom okupljanju u Egiptu, a sa svojim Pafosom je osvojio ciparski Kup.

- Sezona je bila uspješna, donijeli smo Pafosu taj trofej koji su vlasnici toliko priželjkivali. Sigurno da je meni velika stvar doći u reprezentaciju, nakon uspješne sezone, sad se okrećemo Europskom prvenstvu i svim zadaćama ovdje - kaže Ivušić, pa nastavlja:

- Velika mi je čast nositi broj 23 nakon Subašića. Zadnje okupljanje je bilo uspješno za reprezentaciju i mene nakon tri obranjena penala. Najvažnija je momčad, ići ćemo utakmicu po utakmicu, skromno i ponizno. Skupina je teška, Španjolska i Italija su velike reprezentacije, Albanija je nagazna mina. Moramo biti koncentrirani na svaku utakmicu, vidjet ćemo gdje će nas to dovesti.

Kako vi funkcionirate s Livakovićem i Labrovićem?

- Odnos nas tri golmana? To je od velike važnosti, svi moramo biti homogeni kao momčad, a mi golmani smo ekipa unutar ekipe. Moramo znati funkcionirati, zna se pozicija svakog golmana, moramo biti spremni ako dođe red na nas. I moramo biti podrška jedni drugima.

Vaša sjećanja na Katar?

- I s odmakom vremena nemam taj osjećaj iako smo sve doživjeli, mislim da ćemo biti svjesni tek za 10-ak godina što je Hrvatska napravila u ovom kratkom periodu. Sigurno da imamo snage i iskustva, sve što nam treba da bi ponavljali takve rezultate. Finale Lige prvaka? Svi navijamo za Real zbog Luke Modrića, nadam se da će Real pobijediti.

Jučer ste uoči treninga razgovarali s Damirom Miškovićem, jeste li pričali o potencijalnom povratku u Rijeku?

- Iz Rijeke sam, Damir Mišković je predsjednik Rijeke, sigurno da imamo zajedničkih tema, volio bih se jednog dana vratiti kući - završio je Ivušić.