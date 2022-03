Majer o usporedbi s Modrićem: Ne treba stavljati taj pritisak

Kada je prvi put uzeo loptu u ruke, prvi i jedini uzor bio mu je Luka Modrić. Prije 13 godina kapetan 'vatrenih' vodio ga je za ruku uoči finala Kupa Dinama i Hajduka. Tada je sam sebi obećao da će jednog dana zaigrati zajedno. Slijedio je svoje snove i 13 godina kasnije pretočio ih u stvarnost.

Taj dječak zove se Lovro Majer (24). Sjajni hrvatski veznjak prošlog ljeta otišao je u Rennes gdje briljira. I ne samo što je član reprezentacije, na pripremnom turniru u Kataru, ali i na SP-u, gotovo sigurno će pretendirati za jednu od pozicija u prvih 11. Uz svog idola.

- Jako sam zadovoljan svojom igrom u Francuskoj, kako individualnim tako i klupskim uspjesima. Sretan sam u Rennesu, ali moram priznati da nisam očekivao ovako brzu prilagodbu. Vjerovao sam da će biti dobro i da će se otvoriti. Znao sam da je to dobra opcija, ali nisam očekivao da će prilagodba proteći tako brzo i uspješno - rekao je Majer na druženju s novinarima.

Hrvatski reprezentativci u utorak su stigli u Katar, a u subotu u 15 sati na stadionu Education City u Al Rajanu čeka ih prva prijateljska utakmica protiv Slovenije. Tri dana kasnije 'vatrene' čeka dvoboj protiv Bugarske.

U izostanku Marcela Brozovića, Lovro Majer mogao bi zaigrati od prve minute. Mnogi ga vide kao nasljednika Luke Modrića koji će svoje posljednje utakmice za reprezentaciju odigrati upravo na SP-u u Kataru. Čarobnjak s loptom kao i naš maestro, a svako malo oduševi navijače Rennesa nekom novom majstorijom.

- Lijepo je pročitati da me se uspoređuje s njim, ali mislim da ne treba stavljati taj pritisak, već izvući samo pozitivne stvari jer još je dalek put do toga što je Luka napravio. No u svakom je slučaju lijepo vidjeti da napreduješ i da ljudi to cijene - rekao je Majer.

Izbornik Zlatko Dalić će pripremni turnir iskoristiti za isprobavanje novih taktičkih postavki. Hrvatska bi tako mogla zaigrati u formaciji 3-5-2.

- Sve mi je lakše igrati u reprezentaciji zbog mog napretka, a gledam kako konkurenciju okrenuti u svoju korist te učiti od tih igrača koji igraju na još većem nivou od mene. Cilj je učiti i uživati. No u svakom slučaju spreman sam na sve opcije, spreman sam preuzeti odgovornost, pa makar i na desnom beku - kazao je Majer.

Nakon njega je za mikrofon sjeo Dominik Livaković. U posljednjem ciklusu kvalifikacija za SP ostao je na klupi. Ivo Grbić istisnuo ga je s gola te branio protiv Malte i Rusije, no nakon četiri mjeseca uloge su se promijenile. Grbić je zacementiran za klupu Lillea, a Livi brani sve bolje pa bi opet trebao postati reprezentativna jedinica.

- S obzirom na to da smo izgubili prvu utakmicu u Sloveniji, želimo pobijediti. Oni su nam unijeli dosta nervoze odmah na početku i napravili dosta problema, a mi svakako idemo svaku utakmicu na pobjedu - kazao je Livaković.

Hrvatska je i u kvalifikacijama za SP igrala protiv Slovenaca i nastradala u prvoj utakmici (1-0). Bio je to neočekivan poraz, no nakon šest mjeseci uzvratili smo im na Poljudu s duplom porcijom (3-0).

- Slovenija je dobra ekipa, imaju jednog od najboljih golmana na svijetu, a tu je i moj Stojke. Imaju i sjajnog izbornika koji je radio odlične stvari u Rijeci - kaže Livaković.

Bez obzira što je riječ o prijateljskim utakmicama, Hrvatska će juriti po obje pobjede.

- Svjesni smo da su nam ovo pripreme i da neće biti puno vremena. Jako je bitno da se spremimo što bolje i ovo nije samo team building. Jako mi je drago da Hrvatska ima puno kvalitetnih rezultata, a na kraju nam je najbitnije da imamo dobar rezultat i da Hrvatska pobjeđuje - zaključio je Dominik.

