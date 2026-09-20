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GRČKI NOGOMET

Majer odigrao cijeli susret u pobjedi AEK-a, Jakić za PAOK također, Jagušić ostao na klupi

Piše HINA,
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Majer odigrao cijeli susret u pobjedi AEK-a, Jakić za PAOK također, Jagušić ostao na klupi
Foto: Alkis Konstantinidis
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Na ljestvici vodi Panathinaikos s 15 bodova, PAOK ima 12, AEK 11, a Olympiakos 10 bodova

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Nogometaši Panathinaikosa na gostovanju su pobijedili Kalamatu s 1-0 zadržavši vrh ljestvice grčkog prvenstva nakon pet kola. Gol odluke zabio je Andrews Tetteh u 33. minuti. Mladi hrvatski nogometaš Adriano Jagušić nije nastupio za Panathinaikos.

Foto: Privatni album

AEK je na gostovanju pobijedio Volos s 2-1. Luka Jović je zabio oba gola za goste (61-11m, 88), dok je pogodak za Volos postigao Georgios Charalaboglou (85). Domaćin je u sudačkoj nadoknadi ostao bez isključenog Georgiosa Mygasa. Lovro Majer je za AEK igrao do 90. minute, dok Domagoj Vida nije ulazio u igru.

Gostujuću pobjedu ostvario je i PAOK porazivši Panetolikos s 3-1. Taha Ali (33), Cherif Ndiaye (39) i Shola Shoretire (90+8) bili su strijelci za goste, dok je Esteban Diego pogodio za domaćine. Kristijan Jakić je igrao cijeli dvoboj za solunski sastav.

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Olympiakos je kao gost bio bolji od Levadiakosa s 1-0. Pobjedu pirejskom sastavu donio je Manolis Saliakas u sudačkoj nadoknadi. Na ljestvici vodi Panathinaikos s 15 bodova, PAOK ima 12, AEK 11, a Olympiakos 10 bodova.

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