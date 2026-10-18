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Majer za 24sata: Kad sam zabio Brazilu, vjerovao sam da idem na SP. Grčka? Super sam izabrao

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 5 min
Majer za 24sata: Kad sam zabio Brazilu, vjerovao sam da idem na SP. Grčka? Super sam izabrao
Foto: Facebook
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Hrvatski reprezentativac Lovro Majer otkrio nam je kako je došlo do transfera u grčki AEK, kako je doživio neodlazak na Svjetsko prvenstvo, evocirao i neke uspomene iz Dinama...

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S ponešto skepse nogometna je javnost dočekala odluku Lovre Majera (28) da iz Wolfsburga prijeđe u grčki AEK. Neki su se nadali da bi plemeniti veznjak mogao završiti u nekom od klubova iz liga "petice", a kad ono - Grčka. Danas, nepuna tri mjeseca kasnije, sumnje nema. Majer je pogodio s izborom nove destinacije. Za 24sata javio se iz jednog londonskog hotela.

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