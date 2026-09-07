Majer zaludio Grke: 'Čarobnjak na terenu, AEK-ov Luka Modrić!'

Lovro Majer (28) briljira u grčkom AEK-u te je potpuno zaludio navijače i tamošnje medije. U utakmici trećeg kola AEK je pregazio Aris 5-0, a hrvatski reprezentativac dva je puta asistirao. Dirigirao je veznim redom, dobio nagradu za igrača utakmice, a naslovi u grčkim medijima dočaravaju kakav "jackpot" je osvojio AEK.

Sport24 njegovu je izvedbu opisao kao nastup "hrvatskog čarobnjaka", uz naslov koji je dodatno podigao prašinu: "Lovro Majer, pljačka od šest milijuna eura." Grčki portal smatra da je upravo Majer bio daleko najbolji kreator AEK-a u toj utakmici. Imao je četiri ključna dodavanja, pogodio suigrače 50 puta iz 58 pokušaja, dok je u posljednjoj trećini terena imao čak 22 uspješna dodavanja iz 27 pokušaja.

"Majer mijenja razinu AEK-a i podiže momčad u kreativnom dijelu igre", zaključuje Sport24, podsjećajući pritom na financijsku pozadinu transfera. AEK je iskoristio ispadanje Wolfsburga i hrvatskog reprezentativca doveo za šest milijuna eura, dok je njemački klub prije tri godine Rennesu za Majera platio približno 25 milijuna. Zato u Sport24 već sada govore o poslu koji izgleda poput "hrvatske pljačke".

Još slikovitiji bio je Iefimerida. Taj je portal Majera proglasio "AEK-ovim cheat codeom" uz poruku da zbog njega momčad izgleda kao da igra na PlayStationu. U tekstu ga nazivaju i "AEK-ovim Lukom Modrićem", a njegov utjecaj povezuju s odličnim početkom sezone momčadi koju vodi Marko Nikolić.

Veliku pažnju hrvatskom veznjaku posvetila je i Gazzetta.gr. Dimitris Vergos opisao ga je kao "maestra" i "mozak cijele AEK-ove igre". Posebno je istaknuo Majerovu konstantnu želju za loptom, ali i poteze kojima je podizao publiku na noge.

"Čarobnim dodirima povlačio je konce igre", piše grčka Gazzetta, koja je zabilježila i reakciju s tribina kada je Majer napuštao teren. Hrvatski reprezentativac ispraćen je velikim pljeskom cijelog stadiona.

Na tome nisu stali. Već sljedećeg dana Gazzetta.gr objavila je novi tekst o Majeru, ovaj put ga opisujući kao "umjetnika s loptom" i "malog čarobnjaka između linija i u skučenim prostorima". Grci pritom posebno izdvajaju podatak da je u sedam utakmica upisao šest asistencija te zaključuju kako je kvalitetu transfera pokazao gotovo odmah po dolasku u Atenu.

Koliko je Majer već osvojio simpatije navijača AEK-a možda najbolje pokazuje detalj iz drugog poluvremena utakmice. Nakon što je domaćin dobio kazneni udarac, s tribina se počelo glasno tražiti da upravo hrvatski veznjak preuzme odgovornost. Penal je naknadno poništen nakon VAR provjere, no Sport24 je taj trenutak izdvojio kao još jedan pokazatelj koliko je Majer brzo stekao povjerenje publike.

Foto: IMAGO/Ben Gal/IMAGOSPORT

Ni ostali grčki mediji nisu ostali imuni na njegovu izvedbu. Novasports je pobjedu AEK-a naslovio "Petarda s maestrom Majerom i egzekutorom Vargom", dok je Gazzetta u svom izvještaju hrvatskog nogometaša proglasila MVP-em i ponovno ga istaknula kao "mozak AEK-a u izgradnji igre".

Majer je u Atenu stigao krajem srpnja, kada je s AEK-om potpisao ugovor do ljeta 2030. godine. Wolfsburg je za njega dobio oko šest milijuna eura, što predstavlja rekordnu odštetu u povijesti grčkog kluba. Samo nešto više od mjesec dana nakon dolaska jasno je da AEK nije dobio tek zvučno pojačanje, već igrača koji je već preuzeo jednu od ključnih uloga u momčadi. U novoj sezoni već je na šest asistencija.

Njegove asistencije možete pogledati OVDJE.